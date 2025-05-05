Премьер Румынии подал в отставку 1 5.05.2025, 20:22

Возглавляемая им Социал-демократическая партия выйдет из правящей коалиции.

Румынский премьер-министр и лидер Социал-демократической партии Румынии Марчел Чолаку объявил об отставке на фоне провальных результатов первого тура выборов президента для возглавляемой им коалиции.

Об этом сообщает G4Media.ro.

После заседания руководства Социал-демократической партии Румынии Чолаку объявил, что вечером 5 мая подаст в отставку с поста премьер-министра.

Он отметил, что министры его партии обсудят с представителями других политсил коалиции, останутся ли они временными членами правительства. О возможности выхода социал-демократов из коалиции Чолаку заявлял ранее.

«Эта коалиция не является легитимной, поскольку ее кандидат не вышел во второй тур», – считает глава правительства Румынии.

Чолаку добавил, что будущий румынский президент, которого выберут 18 мая, «вместе с партиями, которые могут создать большинство в парламенте, решит, кто будет руководить страной и кто станет премьер-министром».

После принятия отставки Чолаку исполняющий обязанности президента Румынии Илие Боложан должен назначить временного премьера. СМИ ранее писали, что им может стать министр образования Даниэль Давид.

Напомним, 4 мая в Румынии прошел первый тур президентских выборов, по итогам которого победу одержал лидер ультраправых Джордже Симион, который набрал 40,94%, а либеральный мэр Бухареста Никушор Дан – 20,99%.

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