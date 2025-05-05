«Все боярами становятся» 2 5.05.2025, 20:32

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Минчанка устроилась на подработку в популярную сеть ресторанов — ей хватило одного дня.

Жительница Минска устроилась на подработку в сеть ресторанов грузинской кухни «Хинкальня» и осталась недовольна условиями: по ее словам, за 7 рублей в час нужно было выполнить объем работы на пятерых человек. Также женщина пожаловалась на унизительное отношение к сотрудникам. О своем опыте она рассказала в TikTok, передает «Зеркало».

Осторожно, в видео присутствует ненормативная лексика

Беларуска откликнулась на объявление в Telegram, где за подработку в «Хинкальне» обещали платить 7 рублей в час. На смену она приехала в 15.30, работать предстояло до 23.00, в основном мыть посуду. Женщина взяла с собой дочку, которую не с кем было оставить: девочке разрешили гулять на площадке на улице и «посидеть в уголочке» в заведении.

В 9 часов вечера администратор попросил белоруску помыть полы в туалете, складских помещениях и раздевалке в подвале: там был «неимоверный слой грязи», который пришлось оттирать около часа.

После возвращения на кухню женщина обнаружила, что мойка завалена грязной посудой: противнями, мясорубками, кастрюлями — и отмыть все это нужно было за час, который оставался до конца смены. Это был «объем где-то на человек пять на целый день», утверждает белоруска.

«Когда шесть человек сидит и наваливает работу на последний час одному человеку — это какая-то тенденция в Минске, ребята. Все боярами становятся, понимаете. Все, кроме уборщицы», — пожаловалась минчанка.

По словам женщины, ей удалось успеть перемыть всю посуду, кроме пары противней. Дочка уже засыпала, и им «благодушно» разрешили уйти немного раньше. Однако перед уходом белоруску попросили показать сумку на камеру, а за весь вечер заплатили 52 рубля и 50 копеек.

«Последний час работы обошелся им в 14 рублей, а эта работа для целой бригады клининга и не менее чем на 100 долларов», — считает белоруска и призывает не соглашаться на подобные подработки.

В комментариях многие благодарили ее за предупреждение и делились собственным опытом работы в общепите и на уборке:

«Всю жизнь проработала уборщицей, дворником. Сейчас 44 года. Ничего у меня нет, ни здоровья, ни денег, ни машины, ни квартиры, ни зубов. Просто выживала как могла, оставшись в 15 лет одна».

«Спасибо вам, что рассказываете все как есть. Чтобы другие не попались на удочку. Как много, оказывается, желающих обманывать и наживаться за счет других».

«Т.е. они засираются месяц, а потом единоразово хозяюшку ищут».

«7 рублей в час, жесть… Часто бываю в „Хинкальне“, не думала, что так там обесценивают человеческий труд, да еще женский».

«Они не уважают вахтовиков. И рабочих — „хозяюшек“. К сожалению, это так… Конечно, не все, но большинство».

«Работодатель приглашает на день человека, который делает за семерых работу, и не платит за него налог».

«Устройтесь в клининг, будете делать то же самое, но зато дороже».

«Работа эта востребована, соответственно и оплачиваться она должна достойно».

«Сколько здесь писак, что надо все отдать в частные руки… они считают, что 75 руб./день за 12 часов — это достойная зарплата!»

«Минчанам платят 7 руб., а вахтовикам — 3,5. Я убирала все три этажа, туалеты и летнюю веранду. Ужас», — рассказала одна женщина о работе в ресторане «Баклажан».

«Адский труд! Я работала в доме инвалидов, а после ночи — посудомойкой, чтобы дочке зуб поставить».

«Ёлки-палки! 7 рублей за час? Вы можете предлагать помощь по дому за 10 — и то в плюсе будете. Не могу слушать это издевательство!»

«10 руб. в час, с 9 до 21 — не могу найти никого. Но за 7 в час на ад — все идут. Парадокс».

«Мясорубки должны убирать за собой повара».

«А бедные девушки идут туда, чтобы прокормить ребенка».

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