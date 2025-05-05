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Торговец оружием из Беларуси попал на мошенника и потерял деньги

  • 5.05.2025, 20:57
Торговец оружием из Беларуси попал на мошенника и потерял деньги

Подробности.

В Минске 22-летний торговец виртуальным оружием стал жертвой мошенничества. Об этом сообщили в милиции.

В итоге незадачливый продавец потерял Br790. Молодой человек разместил объявление на специализированной платформе, где его заметил покупатель.

Для удобства общения тот предложил перейти в сторонний мессенджер, уверяя, что так можно избежать дополнительных комиссий. Чтобы убедить продавца, мошенник даже провел видеозвонок.

После того как минчанин отправил виртуальные предметы, деньги ему и не поступили. Покупатель исчез. Он удалил переписку и перестал выходить на связь.

В настоящее время оперативники проводят проверку по данному инциденту.

Милиция настоятельно рекомендует гражданам совершать сделки только на официальных площадках и избегать перевода общения в мессенджеры, которые позволяют бесследно удалять переписки.

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