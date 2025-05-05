Торговец оружием из Беларуси попал на мошенника и потерял деньги
- 5.05.2025, 20:57
Подробности.
В Минске 22-летний торговец виртуальным оружием стал жертвой мошенничества. Об этом сообщили в милиции.
В итоге незадачливый продавец потерял Br790. Молодой человек разместил объявление на специализированной платформе, где его заметил покупатель.
Для удобства общения тот предложил перейти в сторонний мессенджер, уверяя, что так можно избежать дополнительных комиссий. Чтобы убедить продавца, мошенник даже провел видеозвонок.
После того как минчанин отправил виртуальные предметы, деньги ему и не поступили. Покупатель исчез. Он удалил переписку и перестал выходить на связь.
В настоящее время оперативники проводят проверку по данному инциденту.
Милиция настоятельно рекомендует гражданам совершать сделки только на официальных площадках и избегать перевода общения в мессенджеры, которые позволяют бесследно удалять переписки.