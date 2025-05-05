Трамп примет балерину Карелину после ее освобождения в России 8 5.05.2025, 21:05

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В 2024 году ее приговорили к 12 годам колонии за государственную измену.

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 5 мая, примет американскую балерину русского прохождения Ксению Карелину спустя месяц после ее освобождения в России, сообщает Fox News со ссылкой на представителя Белого дома. Об этом также пишет The New York Post.

Карелину в России в 2024 году приговорили к 12 годам колонии за государственную измену. Ей вменили перевод денег украинской организации, которые затем направили на нужды украинских военных. Речь идет о пожертвовании на сумму $51,8. Девушку задержали в феврале того же года в Екатеринбурге, куда она прилетела из Лос-Анджелеса встретиться с родными.

Карелину передали США 10 апреля в аэропорту Абу-Даби в рамках обмена заключенными. США передали России Артура Петрова, которого в августе 2023 года задержали на Кипре по подозрению в поставках микроэлектроники американского производства в Россию в обход санкций.

Карелина отучилась на балерину в Лицее им. С.П. Дягилева и окончила исторический факультет УрФУ в Екатеринбурге. После этого она переехала в США, вышла замуж и в 2021 году получила американский паспорт. У нее два гражданства: США и России.

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