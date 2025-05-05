Психологи: Большинство людей верит в карму 11 5.05.2025, 21:14

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Исследователи обнаружили двойные стандарты веры в карму.

Большинство людей верят в то, что хорошие поступки вознаграждаются, а плохие — влекут за собой наказание. К такому выводу пришли ученые Американской психологической ассоциации — главной профессиональной организации психологов в США и крупнейшей психологической ассоциации в мире.

В рамках исследования ученые опросили более 2 тыс. человек с разным религиозным опытом и без такового в США, Сингапуре и Индии. Результаты опубликованы в журнале Psychology of Religion and Spirituality.

Как отмечают исследователи, 59% респондентов рассказали, как жизнь вознаграждала их за хорошие поступки. Рассказывая о других, 92% респондентов отмечали, как неудача и наказания преследовали их нехорошо поступавших знакомых: не вернувших им долг друзей, ленивых коллег или обижавших их людей. Причем в этом были единодушны как религиозные люди разных вероисповеданий, так и не верующие в бога вовсе.

В ответах людей из западных стран был зафиксирован очень высокий процент позитивного мнения о себе и своих поступках, а в ответах азиатов — больше самокритики, указывают исследователи.

Как отмечает ведущий автор исследования доцент кафедры психологии Йоркского университета Синдел Уайт, «представления о карме позволяют людям ставить себе в заслугу то хорошее, что с ними происходит, и ощущать гордость за это, даже если неясно, что именно они такого сделали, чтобы все закончилось хорошо». Эта же концепция, по ее словам, «позволяет людям считать страдания других людей оправданным возмездием» за их проступки.

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