Кинотеатр с самым большим в Беларуси зрительским залом откроется в Минске 11 5.05.2025, 21:33

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В день открытия будет действовать праздничная скидка 50%.

«Минскстрой» сообщил, что кинотеатр «Москва» на проспекте Победителей в Минске строители готовят к вводу после реконструкции.

Специалисты установили экран в зрительском зале на 675 мест. Кстати, в самом большом среди кинотеатров Беларуси. Смонтировано оборудование и в зале поменьше на 215 мест. Есть и два небольших зала по 48 мест каждый и там тоже все готово к приему зрителей. В помещениях кинотеатра расставлена мебель, идет их передача, наряду с инженерными коммуникациями, эксплуатирующей организации.

Дизайн интерьеров сочетает современность и элементы классической архитектуры. В кинотеатре будет и каворкинг-пространство.

В день открытия кинотеатра, а он запланирован на 7 мая, будет действовать праздничная скидка 50% на билеты, сообщает «Киновидеопрокат» Мингорисполкома.

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