Украинские военные приняли участие в военном параде в Лондоне 5 мая 2 5.05.2025, 21:42

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Король приветствовал их салютом.

Военнослужащие украинской армии в понедельник приняли участие в параде в Лондоне по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны в Европе. Праздник отмечается 8 мая, но по случаю круглой даты торжественные мероприятия в этом году начались заранее.

Украинские военные прошли маршем вместе с военнослужащими Вооруженных сил Великобритании, государств Британского содружества и стран НАТО. Когда они двигались мимо королевской ложи, британский монарх Карл III приветствовал их военным салютом.

В параде приняли участие около 1300 человек, включая 11 украинских военных. Над Лондоном пролетела пилотажная группа, а корабль «Белфаст», участвовавший во Второй мировой войне, дал праздничный салют.

После парада королевская семья приняла участие в праздничном чаепитии в Букингемском дворце. В мероприятии участвовало около 50 ветеранов Второй мировой, члены их семей и люди из военного поколения.

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