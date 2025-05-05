Белорусы за границей жалуются, что не могут снять авто с учета 1 5.05.2025, 21:54

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ГАИ требует уплаты налога.

Некоторые белорусские эмигранты сталкиваются с проблемой: вывезенный за границу автомобиль продолжает числиться в государственных базах данных в Беларуси, и госорганы настаивают на уплате транспортного налога. О такой ситуации рассказала живущая в Вильнюсе журналистка и писательница Анна Златковская. «Еврорадио» узнало у юриста, как действовать в подобных случаях.

Как рассказала Анна Златковская, автомобиль ее мужа въехал в Литву, где фактически «умер» сразу после прибытия. Затем он был продан другому частному лицу на запчасти и металлолом. Несмотря на это, беларусские госорганы продолжают требовать налоговые выплаты.

«В Беларуси он по-прежнему „существует“ — как мистический призрак, за который нужно платить», — отметила писательница.

Попытки урегулировать ситуацию официальным путем оказались безрезультатными.

«Связаться с ГАИ невозможно — у них нет электронной почты, другие каналы связи молчат», — говорит Златковская.

Кроме того, силовые структуры направляют ее семье не только квитанции на оплату налога: первый год был оплачен, но во второй платеж не был произведен — и семья получила уведомления о начале процедуры принудительного исполнения.

«Долг растет, государство злится и присылает коварные угрожающие бумаги с угрозами принудительного взыскания. Если честно, все это уже утомило», — комментирует Анна.

Поехать в Беларусь, чтобы лично снять автомобиль с учета, она не может из-за угрозы политического преследования. Оформить доверенность также невозможно.

«Что делать в такой ситуации? Как убедить товарищей в ГАИ снять машину с учета и перестать требовать с меня деньги?» — задается она риторическим вопросом.

Златковская уточняет, что серьезных правовых последствий пока нет, однако проблема постепенно усугубляется: «Муж говорит, что вряд ли за неуплату налога возбудят административное дело. Скорее всего, просто будет накапливаться штраф. Но вообще, это вопрос к юристу — чтобы я не говорила глупостей».

«В ситуации, в которой оказалась Анна Златковская, есть два возможных пути решения», — поясняет Михаил Кирилюк, советник по юридическим вопросам Народного антикризисного управления.

Все зависит от того, имеется ли у лица, на которое зарегистрирован автомобиль, имущество на территории Беларуси.

«Если никакого имущества нет, требования силовых структур можно полностью игнорировать. Но если нечто все же имеется, проще будет уплатить налог, поскольку судебные исполнители могут явиться по последнему адресу регистрации и наложить арест на имущество в счет накопившейся задолженности. При этом имущество может принадлежать не должнику, а другим лицам — однако такая процедура допускается», — поясняет эксперт.

Собственники имущества могут попытаться обжаловать арест в суде и представить доказательства, что арестованное имущество не принадлежит должнику, но это не всегда приносит результат.

«Возникает вопрос: что разумнее — тратить время и деньги на судебные тяжбы или смириться с потерей арестованного имущества. Вероятность такого развития событий далеко не нулевая — подобное вполне может произойти», — предупреждает Кирилюк.

Поездка в Беларусь для снятия автомобиля с учета также сопряжена с серьезным риском. Ни одна финансовая потеря не может сравниться с вероятностью лишения свободы на неопределенный срок, поскольку политические репрессии в стране продолжаются, отмечает издание.

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