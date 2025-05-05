США предлагают деньги нелегалам, которые согласятся уехать 5 5.05.2025, 22:00

1,358

Для этого создали приложение.

США запускают программу самодепортации. Нелегальным мигрантам, которые сами согласятся покинуть страну, обещают тысячу долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренней безопасности США.

«Любой нелегал, который воспользуется приложением CBP Home App для самодепортации, получит стипендию в размере 1000 долларов США, которая будет выплачена после того, как его возвращение на родину будет подтверждено через приложение», - сказано в сообщении ведомства.

Как добавили в министерстве, самодепортация — это «достойный способ покинуть США», который позволит нелегалам избежать встречи с сотрудниками миграционной и таможенной полиции США.

В ведомстве уточнили, что первый нелегальный мигрант уже вернулся домой и получил тысячу долларов. Им оказался гражданин Гондураса.

Также в министерстве обратили внимание, что самодепортация может помочь нелегалам вернуться в Соединенные Штаты на законных основаниях в будущем.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com