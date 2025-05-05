США предлагают деньги нелегалам, которые согласятся уехать

США предлагают деньги нелегалам, которые согласятся уехать5
- 5.05.2025, 22:00
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Для этого создали приложение.
США запускают программу самодепортации. Нелегальным мигрантам, которые сами согласятся покинуть страну, обещают тысячу долларов.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренней безопасности США.
«Любой нелегал, который воспользуется приложением CBP Home App для самодепортации, получит стипендию в размере 1000 долларов США, которая будет выплачена после того, как его возвращение на родину будет подтверждено через приложение», - сказано в сообщении ведомства.
Как добавили в министерстве, самодепортация — это «достойный способ покинуть США», который позволит нелегалам избежать встречи с сотрудниками миграционной и таможенной полиции США.
В ведомстве уточнили, что первый нелегальный мигрант уже вернулся домой и получил тысячу долларов. Им оказался гражданин Гондураса.
Также в министерстве обратили внимание, что самодепортация может помочь нелегалам вернуться в Соединенные Штаты на законных основаниях в будущем.