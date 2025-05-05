Жену Назарбаева госпитализировали 1 5.05.2025, 22:08

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СМИ сообщают от тяжелой болезни.

Первая жена бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева тяжело больна, сообщил член Общественного совета Алма-Аты Рафаэль Гасанов.

«Спрашивают, правда ли Сара Алпысовна болеет. Да, к большому сожалению, это правда», — написал он в Facebook.

Гасанов не уточнил, чем болеет Назарбаева.

«Орда» со ссылкой на источники сообщает, что она находится в госпитале медицинского центра Управления делами президента Казахстана в Алма-Ате, рядом с ней близкие родственники. Об этом же говорят собеседники издания «Курсив».

В госпитале медицинского центра Управления делами президента Казахстана не подтвердили, но и не опровергли информацию о госпитализации бывшей первой леди, пишет Nur.kz. Пресс-секретарь Назарбаева не ответил на запрос издания.

Сара Назарбаева (в девичестве — Конакаева) родилась 12 февраля 1941 года в Карагандинской области, после школы получила специальность экономиста. С Назарбаевым она познакомилась в возрасте 21 года, в их браке родились три дочери — Дарига, Динара и Алия.

В 2023 году Нурсултан Назарбаев в своих мемуарах «Моя жизнь» признался, что у него есть вторая семья. По его словам, в 2000-х годах двух сыновей — Таумана и Байкена — ему родила участница конкурса «Мисс Казахстан» Асель Исабаева. Они заключили брак «по мусульманскому обычаю», отмечал бывший президент.

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