Гол белоруса Шикавки помог «Короне» победить ГКС в чемпионате Польши
- 5.05.2025, 22:13
Видео.
В матче 31-го тура элитного дивизиона чемпионата Польши «Корона» на своём поле победила ГКС из Катовице (2:1).
Белорусский нападающий Евгений Шикавка вышел в основном составе, забил гол в компенсированное время первого тайма и был заменён на 81-й минуте при счёте 1:0.
Белорусский легионер отличается во втором поединке чемпионата кряду.
Команда из Кельце имеет в своём активе 43 очка и занимает девятое место в таблице.