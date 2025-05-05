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Гол белоруса Шикавки помог «Короне» победить ГКС в чемпионате Польши

  • 5.05.2025, 22:13
Гол белоруса Шикавки помог «Короне» победить ГКС в чемпионате Польши

Видео.

В матче 31-го тура элитного дивизиона чемпионата Польши «Корона» на своём поле победила ГКС из Катовице (2:1).

Белорусский нападающий Евгений Шикавка вышел в основном составе, забил гол в компенсированное время первого тайма и был заменён на 81-й минуте при счёте 1:0.

Белорусский легионер отличается во втором поединке чемпионата кряду.

Команда из Кельце имеет в своём активе 43 очка и занимает девятое место в таблице.

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