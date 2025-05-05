Крупнейшие банки Европы заработали рекордные 13 миллиардов евро 5.05.2025, 22:38

Предыдущий рекорд был зафиксирован в первом квартале 2022 года.

Пять ведущих инвестиционных банков Европы - UBS, BNP Paribas, Société Générale, Barclays и Deutsche Bank - в первом квартале 2025 года показали рекордный доход от торговли акциями и инструментами с фиксированным доходом. За три месяца они заработали 13 млрд евро, что стало самым высоким квартальным показателем за более чем десятилетие. Об этом сообщает Financial Times.

UBS и BNP Paribas достигли лучших результатов в истории. Торговые доходы швейцарского банка UBS выросли почти на треть - до 2,5 млрд дол (2,3 млрд евро), тогда как французский BNP Paribas зафиксировал рекордные 2,8 млрд евро.

Немецкий Deutsche Bank, несмотря на выход из торговли акциями, нарастил доходы от облигаций и валютных операций на 17%, а британский Barclays - на 21%.

Французский Société Générale сообщил о росте выручки от операций с акциями более чем на 20% - до 1,06 млрд евро.

Пик активности на рынках наступил после объявления Дональдом Трампом 2 апреля новых пошлин. Это спровоцировало сильную волатильность и подтолкнуло объемы торгов к невиданным уровням.

За этот же период пять крупнейших банков Уолл-стрит заработали почти 37 млрд дол торгового дохода.

Предыдущий рекорд был в первом квартале 2022 года, когда европейские банки получили 12,8 млрд евро прибыли от торговли.

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