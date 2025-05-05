Трамп сделал громкое заявление о подрыве «Северных потоков» 1 5.05.2025, 22:54

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Президент США заявил, что он первым «взорвал» газопроводы.

Президент США Дональд Трамп считает, что многие знают виновника подрыва «Северных потоков». Но он помешал проекту первым.

Об этом американский лидер заявил во время общения с журналистами.

Один из журналистов поинтересовался у Трампа, проведет ли он официальное расследование подрыва «Северных потоков».

В ответ президент заверил, что если бы он «спросил определенных людей», то узнал виновника, не тратя кучу денег на расследование.

«Думаю, многие уже знают, кто это сделал. Но вообще-то, это я первым «взорвал» проект, потому что не позволил его построить. А когда Байден пришел, он дал добро на строительство. Это очень любопытно», - добавил Трамп.

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