Израиль атаковал Йемен 5.05.2025, 23:43

В атаке участвовали около 20 израильских истребителей.

Израиль в эти минуты вечером 5 мая наносит удары по Йемену, сообщает портал «Детали» со ссылкой на Walla и 12 канал ИТВ со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника.

Было сброшено 48 боеприпасов, порт Ходейда получил серьёзные повреждения, сообщает израильский журналист Ницан Шапира со ссылкой на свои источники.

Источник в израильской оборонной сфере заявил: «Мы уничтожили порт Ходейды и заводы по производству бетона, которые использовались для строительства оружейных производств. Это очень мощная — и не последняя атака. Игры закончились».

Издание Walla подтверждает, со ссылкой на высокопоставленного чиновника, что были атакованы цели в порту Ходейда «и крупное предприятие, принадлежащее хуситам. Израиль координировал операцию с правительством США, но осуществлял атаки своими силами.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху, министр обороны Исраэль Кац и начальник генштаба Эяль Замир находились в командном бункере во время атаки.

По заявлениям хуситов, было совершено шесть ударов по порту Ходейда и городу Баджиль, расположенному к северо-востоку от порта. Саудовский телеканал Al-Hadath сообщил, что Израиль поразил девять целей. По данным арабоязычных СМИ, в атаке участвовали минимум 30 израильских самолетов.

Позже пресс-служба ЦАХАЛа выпустила официальное заявление о сегодняшней атаке.

«Истребители ВВС только что нанесли удары по террористическим объектам режима хуситов в порту Ходейда и вдоль побережья Йемена. Удары был нанесены в ответ на повторяющиеся атаки со стороны террористического режима хуситов против Государства Израиль, в ходе которых по израильской территории запускались баллистические ракеты и дроны», — сообщили в ЦАХАЛе.

Целью израильских атак были объекты террористической инфраструктуры в порту Ходейда. Порт используется для переброски иранского оружия, военного снаряжения и другого оборудования, предназначенного для террористической деятельности.

Кроме того, ЦАХАЛ атаковал бетонный завод «Баджиль», расположенный к востоку от города Ходейда. Этот завод является значимым экономическим ресурсом для хуситов, а также используется для строительства подземных туннелей и террористической инфраструктуры режима.

В атаке участвовали около 20 израильских истребителей, сброшено 50 боеприпасов, поражены десятки целей, отчитались в ЦАХАЛе.

Данный удар ещё больше подрывает возможности режима хуситов в военной и экономической сферах, подчеркнули в армейской пресс-службе.

По сообщению 12-го канала ИТВ, американцы все-таки участвовали в атаке, но Израиль и США разделили между собой районы, по которым они наносят удары. Израиль сосредоточился на порту Ходейда, а США — на районе Саны, столицы страны.

Порт Ходейда, находящийся под контролем хуситов, — это жизненно важные транспортные «ворота» Йемена. Через него импортирует нефть и газ. Через этот порт в Йемен поступает до 90% гуманитарной помощи — и через него же, по сообщениям СМИ, ввозится иранское оружие.

Удар по нему является как символическим, так и практическим ответом на обстрел хуситами израильского аэропорта Бен-Гурион.

Это не первый раз, когда порт Ходейда подвергается атаке. Ранее по нему неоднократно наносили удары и американцы.

За последние два месяца США атаковали около 1000 целей по всему Йемену, но рассредоточенность сил хуситов позволяет им продолжать запускать ракеты по Израилю. Новые ракетные обстрелы вероятны и в ближайшие дни, после сегодняшнего удара.

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