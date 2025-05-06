Литва запланировала масштабную линию обороны на границе с Беларусью и РФ 6.05.2025, 1:19

Страна направит 1,1 миллиарда евро на усиление восточной границы.

Министерство обороны Литвы объявило о масштабной оборонной инициативе: в течение следующего десятилетия страна направит 1,1 миллиарда евро на усиление восточной границы с Россией и Беларусью. Ключевая часть этой суммы — около 800 миллионов евро — будет потрачена на приобретение и установку противотанковых мин. Ведомство объясняет такие меры растущей обеспокоенностью в связи с возможной угрозой со стороны России, особенно если та добьется успеха в войне против Украины. Литва, имеющая границы с Калининградской областью России и северо-западом Беларуси, не исключает сценария, при котором страны Балтии — Литва, Латвия и Эстония — могут стать следующей целью.

Согласно заявлению министерства, будущие вложения призваны «заблокировать и замедлить» потенциальную агрессию. Помимо минных полей, планируется активное развитие системы «Балтийской линии обороны» — регионального укрепленного рубежа. Комплекс мероприятий также включает наращивание запасов противотанкового вооружения, модернизацию средств радиоэлектронной борьбы и противодействия беспилотникам, а также улучшение систем раннего оповещения.

В январе Литва заявила о планах увеличить оборонный бюджет до 5–6% ВВП в год в период с 2026 по 2030 год. Особое внимание при этом уделяется защите так называемого Сувалкского коридора — стратегического сухопутного участка, соединяющего Литву с Польшей. Потенциальный захват этого коридора, по оценкам НАТО, может изолировать страны Балтии от остальной части альянса. В апреле стало известно о планах Литвы построить второй маршрут снабжения для переброски войск и вооружения из Польши, чтобы обезопасить Сувалкский коридор.

Дополнительно Литва намерена использовать природные и инженерные решения: в числе планируемых мер — углубление ирригационных канав, которые смогут функционировать как окопы, восстановление лесов в приграничных зонах, а также посадка деревьев вдоль дорог — для укрытия гражданского населения и армейских колонн.

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