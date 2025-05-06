Трамп заявил о желании работать над миром в Украине вместе с Эрдоганом 6.05.2025, 4:04

Лидеры США и Турции провели телефонный разговор.

Президент США Дональд Трамп заявил, что «с нетерпением» ожидает совместной работы с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом над процессом мирного урегулирования в Украине. Об этом американский политик написал у себя в Truth Social.

«Я с нетерпением жду совместной работы с президентом Эрдоганом над тем, чтобы положить конец нелепой, но смертоносной войне между Россией и Украиной — сейчас!» — заявил Трамп.

По его словам, у него состоялся «очень хороший и продуктивный» телефонный разговор с Эрдоганом по многим темам, включая конфликты в Украине, в Сирии и секторе Газа.

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