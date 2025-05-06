В Минске закрывается очередное популярное заведение 6.05.2025, 5:53

Оно проработало восемь лет.

Закрывается известная пельменная «Мука», которая работала в центре Минска восемь лет. Об этом заведение объявило у себя в Instagram.

«Кафе „Мука“ сообщает о своем закрытии», — говорится в посте. Причины закрытия не называются.

Пельменная «Мука» открылась в Минске в 2017 году на проспекте Независимости, 43. Заведение специализировалось на авторских пельменях и варениках, также здесь подавали салаты и драники.

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