В Минске закрывается очередное популярное заведение
- 6.05.2025, 5:53
Оно проработало восемь лет.
Закрывается известная пельменная «Мука», которая работала в центре Минска восемь лет. Об этом заведение объявило у себя в Instagram.
«Кафе „Мука“ сообщает о своем закрытии», — говорится в посте. Причины закрытия не называются.
Пельменная «Мука» открылась в Минске в 2017 году на проспекте Независимости, 43. Заведение специализировалось на авторских пельменях и варениках, также здесь подавали салаты и драники.