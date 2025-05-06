В Москве прогремела серия взрывов
- 6.05.2025, 7:31
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Столицу РФ атаковали 19 БПЛА.
В ночь на вторник, 6 мая, Москву атаковали БПЛА. Мэр столицы России Сергей Собянин утверждает, что российская ПВО якобы сбила не менее 19 дронов, которые двигались в сторону столицы страны-агрессора.
«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте событий», — написал он в своем Telegram.
По данным российских СМИ, в результате атаки беспилотников была временно приостановлена работа аэропортов Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево.