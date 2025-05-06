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«Не удивлюсь, если этот завод в Беларуси полыхнет»

  • 6.05.2025, 7:37
  • 1,266
«Не удивлюсь, если этот завод в Беларуси полыхнет»
иллюиллюстративное фотостративное фото

Лукашенко подставляет нашу страну под удар?

Россия и Беларусь готовы запустить совместный проект по производству дронов и начать строить завод на территории Беларуси, заявил на прошлой неделе Владимир Путин.

Означает ли это, что согласием на проект Лукашенко подставляет Беларусь под удар — в прямом смысле? Об этом «Филин» спросил украинского политолога Евгения Магду:

— Я крайне скептически отношусь к перспективе ариллерийского или ракетного удара со стороны Украины по территории Беларуси, — говорит Магда, — хотя уверен, что найдутся горячие головы, которые будут это предлагать.

Впрочем, при этом не удивлюсь, если этот завод вдруг полыхнет, или на нем внезапно обнаружатся какие-то серьезные проблемы.

Потому что знаю: в Беларуси и сегодня есть множество людей, которые поддерживают Украину. Повреждение в свое время российского самолета в Мачулищах об этом убедительно свидетельствует.

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