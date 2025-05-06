Путин очень близок к тому, чтобы совершить ошибку Владимир Пастухов

6.05.2025, 7:44

Владимир Пастухов

У Трампа в голове калькулятор.

Путин, на мой взгляд, очень близок к тому, чтобы выйти из молельной комнаты и совершить таки ошибку. Ошибка же состоит в том, что он думает, что Трамп думает, — здесь можно было бы поставить точку, но нет, продолжу, — как и он. Но это далеко не так, даже тогда, когда они вроде бы говорят одно и то же. По этому поводу у меня есть сразу две смешных адвокатских истории. Обе случились много лет назад.

Одна случилась в конце 90-х в Америке. У меня там был травматичный опыт адаптации к местной правовой ментальности. Будучи юристом крупной фармацевтической компании, я проходил в Нью-Джерси тренинг для получения права юридической сертификации рекламных материалов. Одна из брошюр, которую мне надо было проверить, касалась лекарства, предотвращающего сложные переломы у женщин старше среднего возраста. Аргументация там была, на мой «русский слух», весьма своеобразная.

Если вы будете принимать наш препарат, то ваш бюджет похудеет на приблизительно сотню долларов в месяц, а если не будете, то можете схлопотать сложный перелом, и тогда вам понадобится инвалидная коляска стоимостью под тысячу, сиделка минимум на полгода, курс реабилитации и так далее. По всему выходило, что таблетки существенно дешевле коляски, и поэтому будущее за ними. Я тогда аккуратно сказал, что не вижу у этого рекламного материала большого будущего в России. На уточняющий вопрос ответил: «В России не так считают…».

Для Путина каждая позиция абсолютна. Она не меряется цифрой. Ни числом денег, ни числом человеческих жизней. Он думает, что и Трамп такой же. Что у них тут принципиальный спор, стрелка, сшибка. Мол, раз я уперся, то и он упрется, и так мы и будем стоять на мостике горбатом, пока кто-то кого-то не перебодает. А Трамп не про это. Он про деньги (но не в том смысле, в котором Путин). У него в голове калькулятор, который непрерывно считает, что ему будет дешевле: дружить или воевать? И что будет дешевле, то он и выберет.

В этой связи другая история, которая случилась даже раньше, в самом конце 80-х в Москве, когда моя юридическая практика только начиналась. Мой американизированный приятель, проведший к тому времени пару лет в Нью-Йорке, купил в Москве квартиру, пренебрегши советом моего отца — опытного адвоката. Квартира оказалась «с начинкой» — двумя невыписанными из нее старушками лет так под 90. Улетая кататься на лыжах в какую-то заоблачную даль, приятель огорошил меня просьбой «по-дружески» помочь ему и разобраться с риэлтором.

Мне, тогда еще научному сотруднику престижного московского академического института, это было явно еще не по профилю, пришлось брать помощь зала — ну то есть опять просить отца. Тот сходил в контору. Она принадлежала его ровеснику, бывшему заму какого-то МУРа. Они быстро как-то нашли общий язык. Когда вопрос о судьбе старушек был разрешен, милиционер спросил: «Ну, что еще Ваш клиент хочет?». «Ну, он молодой еще, — ответил папа, — хочет компенсацию морального вреда тысяч десять…». На это последовала фраза, на долгие годы ставшая в нашей семье профессиональным мемом. Почесав лысеющий затылок, бывший настоящий полковник произнес: «Ну, мне убить его дешевле будет»…

Это я к тому, что в ментальности Трампа после какой-то точки убить дешевле будет. А то, что он пока мечется, так это он так считает…

Владимир Пастухов, Telegram

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