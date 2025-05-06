Экс-вице-президент США высмеял политику Трампа 6.05.2025, 7:51

Майк Пенс

Фото: Getty Images

Путин «понимает только силу».

Экс-вице-президент США Майк Пенс раскритиковал президента США Дональда Трампа за «нестабильную» поддержку Украины и высмеял неоднократные уверения американского президента, что российский диктатор Владимир Путин якобы «хочет мира».

«Если последние три года чему-то нас и научили, так это тому, что Владимир Путин не хочет мира; он хочет Украину. И тот факт, что мы уже почти два месяца следуем соглашению о прекращении огня, на которое согласилась Украина, а Россия продолжает откладывать и оправдываться, подтверждает эту точку зрения», — сказал Пенс в интервью CNN.

Пенс также заявил, что Путин «понимает только силу», поэтому США должны четко заявить о продолжении поддержки Украины.

«Вот почему в этот момент нам нужно ясно дать понять, что Соединенные Штаты продолжат лидировать в свободном мире, чтобы предоставить Украине военную поддержку, необходимую для отражения российского вторжения и достижения справедливого и прочного мира», — сказал он.

Пенс также добавил, что, по его мнению, «нестабильная поддержка» администрации Трампа в последние несколько месяцев «только придала смелости России».

Он убежден, что, если Путин добьется успеха на Украине, то Россия это всего лишь вопрос времени, когда Путин вторгнется в страну-члена НАТО, и тогда «нашим мужчинам и женщинам в форме придется пойти и сражаться с ним».

«Я придерживаюсь старой доктрины Рейгана, что если вы готовы сражаться с нашими врагами на своей земле, мы дадим вам средства сражаться с ними там, чтобы нам не пришлось сражаться с ними», — сказал он.

Пенс сказал, что спорная встреча в Овальном кабинете между Трампом, вице-президентом Дж. Д. Вэнсом и президентом Украины Владимиром Зеленским в феврале была «прискорбной».

«Я считал, что президент Зеленский поступил неразумно, выступив со своим аргументом перед СМИ в Овальном кабинете, и я считал, что то, как президент и администрация отреагировали в тот момент, было неудачным», — сказал он.

В то же время он считает, что встреча Трампа и Зеленского в Ватикане «похоже возобновила диалог».

Он также добавил, что соглашение о недрах, подписанное Украиной и США на прошлой неделе, «посылает Москве оглушительный сигнал о том, что Америка и Украина здесь надолго».

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