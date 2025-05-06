Дуда призывает Трампа значительно ужесточить санкции против РФ 6.05.2025, 7:56

Анджей Дуда

Фото: PAP

Президент Польши считает, что у главы Белого дома есть все инструменты для этого.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что он оказывает давление на президента США Дональда Трампа, чтобы тот ужесточил санкции против России и заставил ее прекратить войну.

Об этом сообщает Politico.

По словам Дуды, Трамп является единственным, кто может заставить Путина сесть за стол переговоров.

«Америка может использовать различные экономические инструменты, чтобы заставить Россию уважать определенные действия. Поэтому если кто-то и может заставить Владимира Путина заключить мир, то это Америка, президент Соединенных Штатов», — заявил он.

При этом польский президент уверен, что Трамп «увидел реальность» после недавних контактов с Путиным и у него есть «нужные инструменты, чтобы блокировать фундаментальные интересы Путина».

«Он может видеть, какова его позиция и в какой степени он готов вести серьезные переговоры о прекращении войны», — сказал Дуда.

Президент Польши также добавил, что у президента США есть средства на то, чтобы «заставить Россию подчиниться».

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