Для белорусов ввели пенсионные изменения 6.05.2025, 8:00

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Новшество касается ветеранов боевых действий на территории других государств.

В Беларуси ввели изменение, которое касается назначения пенсий. Новшество предусмотрено постановлением Минтруда, оно касается ветеранов боевых действий на территории других государств.

Изменения коснулись перечня документов для назначения отдельных видов пенсий. В частности, в него включили удостоверение ветерана боевых действий на территории других государств.

Изменение заработало с 1 мая нынешнего года.

Напомним, с этого месяца также на пять лет снизили пенсионный возраст для ветеранов боевых действий, кто получил статус инвалида в мирное время. Как прогнозировали в Минтруда, это коснется более двух тысяч человек.

Напомним, стандартный пенсионный возраст в Беларуси (не для льготников) составляет 58 лет для женщин и 63 года для мужчин.

По данным Минтруда, в Беларуси проживает 21 тысяча ветеранов боевых действий на территории других государств, из них 455 являются инвалидами войны.

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