Минск на 9 мая перекроют

Минск на 9 мая перекроют2
- 6.05.2025, 8:12
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Появился список улиц.
В Минске 9 мая начнут перекрывать движение с 14:00.
Об этом на пресс-конференции сообщил начальник УГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Бабич.
Ограничения коснутся центральной части города.
В частности, участка пр. Машерова – от ул. Даумана до ул. Тимирязева, а также пр. Победителей – от ул. Мельникайте до ул. Игнатенко в обоих направлениях.
Перекрытия будут вводиться по маршруту следования колонны к месту проведения парада, которая будет формироваться в районе ул. Стариновско и Основателей.
В 15:00 колонна выйдет на пр. Независимости, далее проследует по ул. Сурганова и будет выстроена на участке между ул. Даумана и Богдановича.
По словам Бабича, прохождение колонны займет около часа. Инспекторы будут обеспечивать объезд транспорта, включая общественный.