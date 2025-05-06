Минск на 9 мая перекроют 2 6.05.2025, 8:12

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Фото: onliner

Появился список улиц.

В Минске 9 мая начнут перекрывать движение с 14:00.

Об этом на пресс-конференции сообщил начальник УГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Бабич.

Ограничения коснутся центральной части города.

В частности, участка пр. Машерова – от ул. Даумана до ул. Тимирязева, а также пр. Победителей – от ул. Мельникайте до ул. Игнатенко в обоих направлениях.

Перекрытия будут вводиться по маршруту следования колонны к месту проведения парада, которая будет формироваться в районе ул. Стариновско и Основателей.

В 15:00 колонна выйдет на пр. Независимости, далее проследует по ул. Сурганова и будет выстроена на участке между ул. Даумана и Богдановича.

По словам Бабича, прохождение колонны займет около часа. Инспекторы будут обеспечивать объезд транспорта, включая общественный.

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