В Минске ищут дегустатора пиццы

В Минске ищут дегустатора пиццы1
- 6.05.2025, 8:22
- 1,140
Зарплата — от 1970 рублей.
Сеть пиццерий «Пицца лисица» открыла вакансию специалиста по оценке вкуса и качества своей продукции.
Пицца-сомелье должен будет дегустировать «шедевры и не только», оценивать вкус и визуальную красоту блюд, записывать свои впечатлением, а также много кататься по городу «в поисках лучших изысков».
«Да-да, мы платим за твое удовольствие», — заверил работодатель.
Кандидаты должны любить фастфуд, обладать личной экспертизой в оценке вкуса («если ты знаешь разницу между „вкусно“ и „вкусно до слез“, то ты наш человек»), чувством прекрасного, умением систематизировать и анализировать.
Дегустатор пиццы будет работать пять дней в неделю с 10.00 до 18.00. Ему предлагают «конкурентную заработную плату» (1970−2320 рублей до вычета налогов) и «пространство для реализации собственных идей», а также скидки до 50% в нерабочее время на продукцию «Пиццы лисицы».
«Мы знаем, что тебе будет тяжело, поэтому дарим тебе „анлим“ в тренажерный зал», — пообещали в компании.