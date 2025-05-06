«Я был шокирован» 3 6.05.2025, 8:25

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Мейсер Гиффорд

Британский доброволец раскрыл, почему его подразделение не сдавалось в плен РФ.

Иностранный доброволец, который воевал на стороне Украины, Мейсер Гиффорд назвал российских оккупантов настолько жестокими, что из-за этого его подразделение приняло решение - не попадать в плен живыми. Об этом британец рассказал в комментарии Business Insider.

По словам Гиффорда, российские военные являются «невероятно опасными, часто фанатичными или отчаянными людьми, которые будут пытать и убивать вас, если поймают». Британец участвовал в боях в стратегически важных точках, в частности в Херсоне и Лимане. До этого военный участвовал в боях в Сирии.

Несмотря на единичные сообщения о жестоком обращении с российскими пленными во время их захвата, согласно данным ООН, эти случаи обычно прекращались после доставки заключенных в официальные места содержания.

Другая ситуация - со стороны России. Как выяснило расследование, российская система содержания военнопленных характеризуется «широко распространенными и систематическими пытками и жестоким обращением». Среди методов - избиение, электрошок, сексуальное насилие, удушение, лишение сна и имитация казни. Некоторые случаи заканчивались смертью.

«Россия дошла до всех глубин жестокости, которые только можно себе представить», - сказал Гиффорд.

Именно поэтому, по его словам, в подразделении была четкая договоренность: сдаваться - не вариант. «Никого в подразделении нельзя было взять живым», - добавил он.

Гиффорд признал, что война всегда сопровождается насилием, но его особенно поразил уровень жестокости, с которой пришлось столкнуться в боях против России: он был «искренне шокирован» увиденным.

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