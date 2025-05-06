Лукашенко доложили, куда пропала белорусская картошка 9 6.05.2025, 8:39

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Ответ лежит на поверхности.

В Беларуси продолжаются проблемы с картофелем в магазинах, которые начались с февраля (хоть Минсельхозпрод и утверждает обратное). В начале апреля вопросом занялись чиновники МАРТ и вице-премьер Юрий Шулейко. Но, видимо, их усилия не принесли результата. В некоторых магазинах белорусская картошка стоит дороже иранских арбузов. Проблема перешла на самый высокий государственный уровень. С помощью BELPOL «Зеркало» получило два закрытых письма Лукашенко от премьер-министра Александра Турчина и председателя Комитета госконтроля Василия Герасимова. Первый объясняет политику причины дефицита и оправдывается. А второй винит чиновников в недоработках.

16 апреля премьер отправил Лукашенко письмо по поводу ситуации с дефицитом картофеля. Днем позже отчет, как правительство выполняет поручения политика, отправил и председатель Комитета государственного контроля Василий Герасимов. Оба высокопоставленных чиновника отмечают проблему с наличием картофеля в магазинах и на складах.

— В 11% объектов картофель в продаже отсутствовал, а в 18% был только мытый, цена на который не регулируется, что вызывает справедливые нарекания покупателей, — заявил Герасимов. — В некоторых торговых объектах к реализации предлагался картофель — менее 28 мм в диаметре. В каждом третьем магазине отсутствовала капуста, а в ряде из них картофеля по регулируемым ценам не было вовсе.

В свою очередь Турчин объяснил Лукашенко причины сложившейся ситуации. Главная из них — недостаток картофеля в стабилизационных фондах. По информации премьера, 16 апреля 2025 года на складах оставалось менее 4000 тонн корнеплода. Этого не хватит даже до конца весны.

Почему картофель заканчивается на складах? Турчин объясняет Лукашенко: причина в увеличении экспорта, то есть вывоза клубней за границу. Это происходит на фоне разницы цен в Беларуси и России. У восточных соседей картошка стоит дороже, и белорусским аграриям выгоднее продавать ее на российском рынке. Это подтверждает и статистика: в 2024 году Беларусь вышла на первое место среди поставщиков картофеля в Россию, опередив Египет и Китай.

— На 9 апреля 2025 года диспаритет цен на картошку с Российской Федерацией составил 55,9%. На конец 2024-го — 43,1%, — сообщил Лукашенко премьер-министр.

Не помогает в решении проблемы даже введенное правительством еще в 2024 году лицензирование экспорта картошки. По информации Турчина, несмотря на ограничения, объемы вывоза овоща оставались большими.

— Фермерам дали заработать, но просчитались с объемами экспорта и остатками для внутреннего потребления, — оправдывается премьер в письме Лукашенко. — В 2024 году экспортировано 285,3 тыс. тонн картофеля, или 128,5% к 2023 году. Цена такого картофеля увеличилась на 48 процентных пунктов.

По мнению председателя Комитета госконтроля, в увеличении объемов экспорта картофеля в Россию виноваты государственные органы, не заметившие проблему на ранних этапах.

Решить проблему дефицита картофеля в белорусских магазинах и на складах производителей премьер-министр предложил при помощи усиления административного регулирования. В первую очередь он считает необходимым ограничить возможности его вывоза за границу.

— До конца мая 2025 года не будут выдаваться лицензии на экспорт картофеля, — сообщил он Лукашенко.

Следующее предложение премьер-министра — увеличение цен на этот овощ.

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