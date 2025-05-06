В Москве растерялись 1 Владислав Иноземцев

6.05.2025, 8:55

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Владислав Иноземцев

«Качели» качнулись обратно.

Сейчас принято считать, что политика первых ста дней Д.Трампа стала полностью провальной – и, в частности, что она никак не изменила ситуацию на российско-украинском «треке». На мой взгляд, однако, это не так – причем, перемены обусловлены как раз основным недостатком трамповского курса: его удивительной непоследовательностью.

Практически сразу же после разговора между Д.Трампом и В.Путиным 12 февраля в России наступила эйфория: прекращение огня к Пасхе, Дональд на параде 9 Мая, скорое снятие санкций, историческое поражение Украины и Европы. Ощущение было столь сильным, что оптимизм распространился даже на фондовый и валютный рынок. Затем были унижение В.Зеленского в Овальном кабинете; фантастические пошлины, не коснувшиеся России из-за многообещающих переговоров и поездки С.Уиткоффа к В.Путину как на работу. Но это не впечатлило Кремль – скорее, наоборот: требования остались прежними, а интенсивность ударов по Украине выросла.

Затем «качели» качнулись обратно: Д.Трамп и В.Зеленский поговорили в Ватикане, Вашингтон и Киев заключили символическую сделку по ресурсам, в Украину снова пошло (или вот-вот пойдет) американское оружие. Заодно многие поняли, что с Белым домом следует дружить – и вот уже Саудовская Аравия договорилась с партнерами о росте добычи нефти, причем, все более ускоряющемся, и надежды на раскол между Америкой и Европой оказались в общем и целом бесплодными.

Это, на мой взгляд, вызвало в Москве явную растерянность. Многие уже было задумались о перспективах (и выгодах) мира, возвращении западного бизнеса, новых совместных проектах – как вдруг оказалось, что США выходят из переговорного процесса (хотя это не точно, все станет окончательно ясно через несколько месяцев), а Европа категорически не хочет играть их роль. В ответ послышались заявления о том, что Россия готова «к мобилизации как в Великую Отечественную» – но параллельно потоком пошли новости о том, насколько ниже ожидавшихся окажутся нефтегазовые доходы и как быстро замедляется отечественная экономика.

Результатом стала ситуация, в которой диктатуры чувствуют себя самым неуверенным образом – ситуация стратегической неопределенности. В той же экономике сейчас нужны серьезные решения, схожие с теми, что делались весной 2022 года, но они могут быть приняты лишь тогда, когда станет ясно, готовится страна к нормализации или к продолжению боевых действий. То же самое касается и военной политики: нужно увеличивать набор кадров или нет: уже с конца прошлого года выплаты за заключение контракта не повышаются, а инфляция темп не сбавляет. Во внешней политике тоже все неясно – то ли повторяем тезис о важности международного признания новых территорий, то ли стремимся все же достичь мира.

Россия, как бы нам ни пытались доказать обратное, не является целиком независимой от внешнего мира. Ее геополитическая «наглость» в последние годы на порядок превышает ее реальные возможности. Однако любой блеф – не более чем инструмент достижения того момента, где можно (да и нужно) сорвать куш. И каждый оценивает этот момент по-своему – поэтому можно не гадать: в Кремле и вокруг него растет напряжение (если не разногласия) относительно дальнейших действий. И именно эти посеянные сомнения и спровоцированная неопределенность – самый важный результат первых ста дней Д.Трампа на российском направлении...

Владислав Иноземцев, Telegram

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