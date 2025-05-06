Автомобиль на техосмотре в Минске провалился в яму

Автомобиль на техосмотре в Минске провалился в яму1
- 6.05.2025, 9:05
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Видеофакт.
В белорусском сегменте TikTok набрало популярность видео, запечатлевшее, по всей видимости, неудачный заезд на станцию техосмотра в Минске. На кадрах черный внедорожник Kia частично провалился в смотровую яму, пишет telegraf.news.
Видео сопровождает ироничная подпись: «Я думаю, он прошел техосмотр 😂😂😂».
Обстоятельства, при которых машина оказалась в таком положении, из видео неясны. Однако инцидент вызвал обсуждение среди пользователей.
Одна из комментаторов под видео поделилась собственным опытом, намекая, что могла проходить ТО на этой же станции: «Смешно, конечно, я там ТО проходила и боялась в эту яму упасть. Работник сказал, что всех, кто падал, они доставали, и мне полегчало!» — написала она.
Точное место и время происшествия, а также информация о последствиях для автомобиля, остались неизвестными.
@ivan_penkrat Вот как нужно проходить #топ #авто #машина #обида #нюанс #жестокийстамбул ♬ оригинальный звук - Ivan_penkrat