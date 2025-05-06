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Автомобиль на техосмотре в Минске провалился в яму

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  • 6.05.2025, 9:05
  • 2,020
Автомобиль на техосмотре в Минске провалился в яму

Видеофакт.

В белорусском сегменте TikTok набрало популярность видео, запечатлевшее, по всей видимости, неудачный заезд на станцию техосмотра в Минске. На кадрах черный внедорожник Kia частично провалился в смотровую яму, пишет telegraf.news.

Видео сопровождает ироничная подпись: «Я думаю, он прошел техосмотр 😂😂😂».

Обстоятельства, при которых машина оказалась в таком положении, из видео неясны. Однако инцидент вызвал обсуждение среди пользователей.

Одна из комментаторов под видео поделилась собственным опытом, намекая, что могла проходить ТО на этой же станции: «Смешно, конечно, я там ТО проходила и боялась в эту яму упасть. Работник сказал, что всех, кто падал, они доставали, и мне полегчало!» — написала она.

Точное место и время происшествия, а также информация о последствиях для автомобиля, остались неизвестными.

@ivan_penkrat Вот как нужно проходить #топ #авто #машина #обида #нюанс #жестокийстамбул ♬ оригинальный звук - Ivan_penkrat

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