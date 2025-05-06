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Белорусский режим модернизировал кубинские ЗРК С-125

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  • 6.05.2025, 9:18
Белорусский режим модернизировал кубинские ЗРК С-125

Между двумя диктатурами усилилось сотрудничество.

Как сообщил телеграм-канал Госкомвоенпрома, «инозаказчик одной из стран карибского бассейна» успешно провел боевые пуски ЗРК С-125-2БМ «Печора-2БМ», модернизированного белорусским предприятиям «Алевкурп».

Как отмечено, все четыре зенитные управляемые ракеты поразили учебные цели.

Кубинское издание Cibercuba, со ссылкой на этой сообщение, утверждает, что «инозаказчик» находится именно в этой стране. По его информации, на Кубе имеется 144 пусковых установки С-125, которые десятилетиями использовались местными вооруженными силами (FAR).

По современным меркам они считаются устаревшими, но модернизация позволяет произвести комплексное электронное обновление, улучшить наведение, создать новые возможности сопровождения целей и продлить срок службы ракет.

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