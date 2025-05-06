закрыть
6 мая 2025, вторник, 9:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Им это запросто

  • Сергей Пархоменко
  • 6.05.2025, 9:25
Им это запросто
Сергей Пархоменко
Фото: RFE/RL

Москва может пойти на провокацию.

Звонят и пишут коллеги из разных западных (в основном французских) изданий и просят прокомментировать угрозы ударов по Кремлю и вообще по Москве в момент парада и прочих празднований 9 мая.

Так вот, я думаю, что главная угроза и параду, и Кремлю, и Москве вообще, – это угроза провокации, которую вполне способны устроить путинские террористические спецслужбы. Легко могут дрон какой-нибудь запустить полетать в центре города (без боевого снаряжения, конечно), или ударить какой-нибудь болванкой в окно одного из небоскребов в Сити, или квартиру какую-нибудь пустую в одном из жилых комплексов взорвать. Им это запросто.

А предлог для воя на пропагнандистских каналах и для удара по Киеву в этот день им очень нужен именно в это день.

Сергей Пархоменко, Telegram

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

В Москве растерялись
В Москве растерялись Владислав Иноземцев
Шоу начинается
Шоу начинается Сергей Алексашенко
Россия пошла на унижение
Россия пошла на унижение Сергей Корсунский
Курс — на Красную площадь
Курс — на Красную площадь Александр Невзоров