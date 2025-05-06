Им это запросто Сергей Пархоменко

6.05.2025, 9:25

Сергей Пархоменко

Фото: RFE/RL

Москва может пойти на провокацию.

Звонят и пишут коллеги из разных западных (в основном французских) изданий и просят прокомментировать угрозы ударов по Кремлю и вообще по Москве в момент парада и прочих празднований 9 мая.

Так вот, я думаю, что главная угроза и параду, и Кремлю, и Москве вообще, – это угроза провокации, которую вполне способны устроить путинские террористические спецслужбы. Легко могут дрон какой-нибудь запустить полетать в центре города (без боевого снаряжения, конечно), или ударить какой-нибудь болванкой в окно одного из небоскребов в Сити, или квартиру какую-нибудь пустую в одном из жилых комплексов взорвать. Им это запросто.

А предлог для воя на пропагнандистских каналах и для удара по Киеву в этот день им очень нужен именно в это день.

Сергей Пархоменко, Telegram

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