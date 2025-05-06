В Гродненской области планируется закрыть четыре учреждения образования 2 6.05.2025, 9:36

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Еще 12 были закрыты в прошлом году.

В 2024 году в Гродненской области было закрыто 12 бюджетных организаций социальной сферы, еще 18 реорганизовано. Как пишет «Позірк», об этом сообщил начальник главного финансового управления облисполкома Павел Ошурик в материале, опубликованном в ведомственно-корпоративном журнале «Финансы. Учет. Аудит» (учредители — Министерство финансов, Белорусский государственный экономический университет, Белорусский государственный университет, Белгосстрах).

«По предварительной оценке, экономический эффект составил 4,6 млн рублей», — отметил Ошурик.

Кроме того, по его словам, в рамках выполнения поручений правительства «пересмотрены штаты и нормативы численности, внесены изменения, направленные на приведение штатных расписаний бюджетных организаций в соответствие с реальной потребностью». «Данные мероприятия позволили сократить более 1.000 штатных единиц», — заявил начальник финуправления.

«Планы оптимизации» (этот эвфемизм чиновники используют вместо слова «сокращение») на 2025 год, разработанные Гродненским облисполкомом, проходят согласование с отраслевыми министерствами. «Всего планируется реорганизовать 3 учреждения образования и 2 учреждения культуры, а 4 учреждения образования закрыть. Данные мероприятия позволят сократить до 200 штатных единиц», — сообщил Ошурик.

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