закрыть
6 мая 2025, вторник, 11:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Гродненской области планируется закрыть четыре учреждения образования

2
  • 6.05.2025, 9:36
  • 1,706
В Гродненской области планируется закрыть четыре учреждения образования

Еще 12 были закрыты в прошлом году.

В 2024 году в Гродненской области было закрыто 12 бюджетных организаций социальной сферы, еще 18 реорганизовано. Как пишет «Позірк», об этом сообщил начальник главного финансового управления облисполкома Павел Ошурик в материале, опубликованном в ведомственно-корпоративном журнале «Финансы. Учет. Аудит» (учредители — Министерство финансов, Белорусский государственный экономический университет, Белорусский государственный университет, Белгосстрах).

«По предварительной оценке, экономический эффект составил 4,6 млн рублей», — отметил Ошурик.

Кроме того, по его словам, в рамках выполнения поручений правительства «пересмотрены штаты и нормативы численности, внесены изменения, направленные на приведение штатных расписаний бюджетных организаций в соответствие с реальной потребностью». «Данные мероприятия позволили сократить более 1.000 штатных единиц», — заявил начальник финуправления.

«Планы оптимизации» (этот эвфемизм чиновники используют вместо слова «сокращение») на 2025 год, разработанные Гродненским облисполкомом, проходят согласование с отраслевыми министерствами. «Всего планируется реорганизовать 3 учреждения образования и 2 учреждения культуры, а 4 учреждения образования закрыть. Данные мероприятия позволят сократить до 200 штатных единиц», — сообщил Ошурик.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

В Кремле растерялись
В Кремле растерялись Владислав Иноземцев
Шоу начинается
Шоу начинается Сергей Алексашенко
Россия пошла на унижение
Россия пошла на унижение Сергей Корсунский
Курс — на Красную площадь
Курс — на Красную площадь Александр Невзоров