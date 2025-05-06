Трамп: Падение цен на нефть может приблизить мир в Украине 3 6.05.2025, 9:48

2,108

Президент США заявил о «хорошей позиции для урегулирования» войны.

Президент США Дональд Трамп считает, что снижение мировых цен на нефть существенно усложняет экономическую ситуацию для России и может стать решающим фактором в достижении мирного соглашения с Украиной.

Об этом он заявил журналистам в Белом доме, отметив, что Москва и Киев якобы все равно заинтересованы в урегулировании конфликта.

«Я думаю, что при нынешней цене на нефть мы находимся в хорошей позиции для урегулирования, – сказал Трамп в понедельник. – Они хотят урегулирования, Украина хочет урегулирования. Если бы я не был президентом, никто бы не договаривался».

В понедельник стоимость американской нефти марки West Texas Intermediate снизилась до $57,21 за баррель, что почти на 27% ниже, чем в начале президентства Трампа. Снижение цен связано с решением ОПЕК увеличить добычу, несмотря на прогнозы по уменьшению спроса на фоне торговых споров, инициированных администрацией Трампа.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com