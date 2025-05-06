Белорусам показали локацию для инстаграмных фото 6.05.2025, 9:59

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Ее называют «белорусской Голландией», «чудом прекрасным» и «бесподобной красотищей».

Сотни тысяч просмотров набирают в TikTok видео полей цветущих тюльпанов в Брестской области, обратила внимание госгазета «Мінская праўда».

Недалеко от Пинска в агрогородке Тышковичи затаился настоящий кусочек Голландии, усыпанный цветущими тюльпанами. Это место стало настоящей находкой для любителей красивых фотографий.

Совсем скоро цветы начнут массово срезать, но у вас еще есть возможность сделать парочку красивых фотографий вплоть до 10 мая.

Где же находится эта чудо-локация? Жителям Минска и Минской области стоит запастись терпением. Дорога предстоит неблизкая, если вы решитесь отправиться на фотоохоту. Вам придется преодолеть более 200 километров. Эти живописные поля принадлежат фермерскому хозяйству, которое выращивает тысячи тюльпанов разных сортов и расцветок.

Стоимость входного билета в будние дни составляет 50 рублей, а в выходные и праздничные дни — 75 рублей. Для детей от 3 до 12 лет предусмотрена скидка в 50%, а малыши до 3 лет могут пройти бесплатно.

Время пребывания на поле — час. Заранее записываться не нужно — билеты продаются в порядке живой очереди в кассе хозяйства.

В последние дни тюльпанового сезона билеты на поле продают со скидкой. 6 мая за вход просят 30 рублей, а 7 мая — 20 рублей.

За пять дней ролик о цветущих полях посмотрели более полумиллиона раз, и интерес к этому месту только растет.

Виртуально перенестись в белорусскую Голландию захотели многие.

«Если есть на свете Рай, то это белорусский край», — с гордостью писали пользователи.

Многие задавались вопросом: для чего же выращивают столько цветов? Автор ролика поделилась, что большая часть тюльпанов идет на продажу, но не сами цветы, а луковицы для дальнейшей посадки, преимущественно в городских парках.

Те, кто уже успел увидеть долину цветов вживую, делятся своими восторженными отзывами:

• «Ой, я сегодня там была! Чудо чудное, диво дивное…»

А те, кто еще не побывал там, уже планируют свои поездки:

• «Это мой рай! Мои любимые цветы с детства! Очень хочу побывать там».

• «Красота из красот!!! Бесподобная красотища!!! Глаз не оторвать, чудо прекрасное, спасибо хозяину, вырастившему эту красоту!!!»

• «Беларусь — это круто. У нас есть все!» — заключают пользователи под роликом.

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