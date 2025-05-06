«Интер» – «Барселона»: Флик получил мощное усиление перед матчем Лиги чемпионов 1 6.05.2025, 10:02

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В список на игру против миланской команды включены 23 игрока.

Главный тренер «Барселоны» Ганси Флик определился с заявкой на решающую игру с «Интером» в полуфинале Лиги чемпионов.

Тренерский штаб «кулес» включил в список на игру против миланской команды 23 игрока. Об этом сообщает football24.ua со ссылкой на пресс-службу «Барселоны».

Главным событием стало возвращение Роберта Левандовски, который восстановился от травмы и успел потренироваться с командой. Впрочем, Флик не сможет рассчитывать на Алехандро Бальде. Также не помогут «кулес» Марк Касадо, Жюль Кунде, Пабло Торре. Наставнику «блаугранас» пришлось доукомплектовать состав, привлекая молодых игроков Дарвича и Ландри.

Напомним, первая встреча между Барселоной и Интером завершилась вничью 3:3. Ответный матч состоится 6 мая.

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