«Интер» – «Барселона»: Флик получил мощное усиление перед матчем Лиги чемпионов

«Интер» – «Барселона»: Флик получил мощное усиление перед матчем Лиги чемпионов1
- 6.05.2025, 10:02
- 1,092
В список на игру против миланской команды включены 23 игрока.
Главный тренер «Барселоны» Ганси Флик определился с заявкой на решающую игру с «Интером» в полуфинале Лиги чемпионов.
Тренерский штаб «кулес» включил в список на игру против миланской команды 23 игрока. Об этом сообщает football24.ua со ссылкой на пресс-службу «Барселоны».
Главным событием стало возвращение Роберта Левандовски, который восстановился от травмы и успел потренироваться с командой. Впрочем, Флик не сможет рассчитывать на Алехандро Бальде. Также не помогут «кулес» Марк Касадо, Жюль Кунде, Пабло Торре. Наставнику «блаугранас» пришлось доукомплектовать состав, привлекая молодых игроков Дарвича и Ландри.
Напомним, первая встреча между Барселоной и Интером завершилась вничью 3:3. Ответный матч состоится 6 мая.