«В конце перепалки пограничник сказал: девушка, хотите на разговор?» 6.05.2025, 10:13

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Что происходит на границе Беларуси с ЕС.

На границах Беларуси со странами Евросоюза продолжаются усиленные проверки и задержания.

Журналисты BGmedia прочитали, что на прошлой неделе и в начале этой писали пользователи приграничных телеграм-чатов о проверках телефонов и допросах на белоруской границе (орфография и пунктуация сообщений исправлены с сохранением смысла, а некоторые из них сокращены).

В приграничных чатах отмечают, что «беседы» проходят не только на въезде в Беларусь, но и на выезде. Два примера:

«Лида — Варшава с пересадкой в Мариямполе [3 мая]. В 11.25 заехали к белорусам. 8 человек забрали на беседу. В 15.10 выехали на нейтралку. В 15.15 заехали к литовцам. В 16.00 выехали с литовской границы».

«Минск — Вильнюс, 04.05 на 11.00. В 13.30 подъехали к границе, автобусов нет. В 14.37 прошли паспортный (с кем-то долго беседовали, по итогу высадили). В 14.50 заехали к литовцам. В 15.35 выезжаем в Вильнюс».

В основном силовики допрашивают людей на въезде в Беларусь. Причем на допрос можно попасть, если дерзить пограничникам. Вот история из чата:

«Вильнюс — Минск, 03.05. В 16.00 заехали на паспортный к литовцам, вещи в автобусе. В 16.46 заехали на РБ. В 17.05 прошли РБ (забрали на разговор 3 человек). В 19.25 выехали с границы (один человек с нами не поехал).

А вы знаете, дураков на границе гораздо больше, чем кажется. Водитель перед границей четко сказал: вести себя спокойно, не дерзить, не хамить пограничникам. Но одна девушка начала припираться с пограничниками. В конце перепалки пограничник сказал: «девушка, вы почему так разговариваете, хотите на разговор?», а она: «да пожалуйста».

Допросы на границе Беларуси устраивают каждый день. Но в чатах редко пишут подробности:

«Автобус отправился из Варшавы в 07.00 [29 апреля]. Подъехали к полякам в 10.30. Вышли только с паспортами. У белорусов тоже быстро прошли, сидим в автобусе, ждем людей с беседы. Я считаю, что по времени прохождения это замечательно. Желаю всем удачных поездок».

«Вильнюс — Минск, 29.04. Заезжаем в Беларусь, автобусов нет. В 17.10 большинство прошло границу, ждем двух человек. В 18.35 один вернулся с допроса, второго сняли, вроде, за отказ декларировать новую технику. Граница пройдена. P.S. Если вы везете что-то новое и не собираетесь декларировать, пожалуйста, выкидывайте коробки и везите как б/у, не заставляйте людей ждать».

«РП — РБ [29 апреля], выехали в 14.30. В 20.30 польский контроль. В 21.30 начали проходить контроль РБ. Сейчас ждем людей с беседы. Время везде польское».

«Вильнюс — Минск, 30.04. В 13.04 въезд в РБ. В 13.40 с вещами на паспортный контроль + ожидание людей с бесед. В 15.10 отпустили, выезжаем в Минск».

«Выезжали из Вильнюса в 09.00 [30 апреля]. Прошли и литовскую, и белорусскую быстро. Только полчаса ждем двух людей с автобуса, их забрали на допрос. Граница пустая».

«Автобус Вроцлав — Пинск, 01.05.25. В 17.45 прошли польский паспортный. В 18.30 заехали на РБ. В 20.40 прошли паспортный (ждали людей с беседы). Время польское».

«Время проверки в РБ очень часто зависит от наличия в автобусах и маршрутках перед вами и в вашем граждан с «определенными» паспортами и местных граждан с «определенными» статьями».

«РП — РБ [2 мая]. В 11.20 прошли наших. В 13.53 выехали, ждали человека с беседы».

«Прага — Минск [2 мая]. На данный момент прошли бел. таможню. Ждем людей с беседы — и на Минск)».

«РП — РБ [2 мая]. В 12.10 начался наш паспортный. В 12.50 паспортный прошли. Стоим и ждем людей с беседы, перед нами ждут еще два автобуса. В 13.10 все прошли».

«РП — РБ, 03.05. В 20.25 начали проходить проверку документов на ПП РБ, 5 человек на беседы. В 21.23 выехали с КПП РБ. Итого: 4,5 часа на прохождение от шлагбаума до шлагбаума».

«ЛТ — РБ. Автобус [04 мая]. 02.45 — РБ. Два окна. Несколько человек увели на собеседование. Очереди из легковых авто нет. За это время прошло только 2. Выезд за последний шлагбаум РБ в 04.10».

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