Против 78-летней Нины Багинской завели уголовное дело 4 6.05.2025, 10:25

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Нина Багинская

Ее будут судить за то, что она ходила с бело-красно-белым значком на одежде.

Против 78-летней активистки Нины Багинской возбуждено уголовное дело по статье 342-2 Уголовного кодекса (повторное нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). Причиной стали прогулки со значком бело-красно-белого цвета на одежде и демонстрация национальной символики на улицах Минска в 2024 году. Вскоре начнется разбирательство в суде Первомайского района Минска, пишет «Весна».

Как стало известно правозащитникам, Нину Багинскую на протяжении 2024 года трижды привлекали к административной ответственности по ст. 24.23 («несанкционированное пикетирование»). Общая сумма штрафов составила 7200 рублей (180 базовых величин). Кроме этого, на нее составлены еще пять протоколов. Причиной для административного преследования стала прогулка по центру Минска со значком бело-красно-белого цвета на одежде, а также неоднократная «демонстрация бело-красно-белой символики» на улицах Минска.

Нину Багинскую неоднократно задерживали, удерживали в милицейском отделении в наручниках, штрафовали. Кроме этого, сотрудники превентивно задерживали ее дома в важные даты, например, в День Воли, 9 мая и т.д. Активистка принципиально не ходила на свои суды.

В результате, против Нины Багинской завели уголовное дело.

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