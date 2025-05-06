«Заготовлены рычаги влияния» 6.05.2025, 10:34

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Почему Кремль должен пойти на безусловное прекращение огня.

Россияне должны согласиться на безусловное прекращение огня, иначе их ждут серьезные санкции от США на торговлю с третьими странами. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ сказал эксперт аналитического центра «Объединенная Украина» Игорь Попов.

Политолог акцентировал, что после встречи в Ватикане лидеров Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа прошло не так много времени, но уже есть ряд и заявлений, и решений.

«Действительно Зеленский с Трампом провели успешную во всех отношениях встречу в Ватикане, и первый результат — подписание соглашения о создании инвестиционного фонда (соглашение о полезных ископаемых, — ред.), в котором уже нет пугающих Украину деталей. Соглашение не противоречит европейской интеграции. И в документе нет ни слова о фиксации прошлой помощи от Вашингтона в виде «долга» Украины», — сказал Попов.

Он также обратил внимание на то, что за время, которое прошло после ватиканской встречи, не было ни одного заявления со стороны Соединенных Штатов о снятии санкций с РФ, хотя до того об этом говорилось много.

«То есть это означает, что политика изменилась. И сейчас ситуация такова, что Украина и Соединенные Штаты по-прежнему предлагают России перемирие — минимум на 30 дней с возможностью продления, без любых дополнительных условий. Украина предлагает любые форматы переговоров о всех сложных политических вещах, о территориях, о НАТО, о Запорожской атомной станции, ведь за три дня все вопросы одновременно решить невозможно. Поэтому мяч — на поле россиян. Они должны согласиться на прекращение огня без дополнительных условий и входить в переговоры», — акцентировал спикер.

Соединенные Штаты не будут снимать никакие санкции с России, пока эти переговоры не станут успешными, считает Попов.

«Более того, если Россия не соглашается, заготовлены рычаги влияния. Это законопроект Линдси Грэма, который собрал, если не ошибаюсь, более 70 подписей в Сенате. То есть голоса уже есть. Если Россия не идет на мирные переговоры, не идет на прекращение огня, тогда они могут запустить в действие эти решения», — резюмировал гость эфира.

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