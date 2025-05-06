Минчане сообщают о сбоях в «домашнем» интернете 6.05.2025, 10:55

Сбои затрагивают разные районы города.

Некоторые пользователи фиксированного («домашнего») интернета компании А1 в Минске сообщили о сбоях в работе сети.

Сообщения начали появляться около 9:15 утра на форуме «Онлайнера», о трудностях с доступом в интернет немного позднее также рассказало несколько читателей.

Сбои, если судить по сообщениям, затрагивают юзеров в разных районах города — например, Первомайском, Центральном, Фрунзенском, Ленинском, Октябрьском. Впрочем, часть пользователей проблем с соединением не испытывает.

Как рассказали в технической поддержке (звонок по номеру 150 — единая справочно-информационная служба компании), «на данный момент существуют технические трудности в работе интернета и телевидения. Надеемся на скорое восстановление. Приносим извинения за доставленные неудобства».

Представители А1 дали комментарий:

— В настоящее время у части абонентов фиксированной сети А1 (проводной интернет) в г. Минске может наблюдаться временное снижение скорости доступа. Технические специалисты компании ведут работы по уточнению причин и восстановлению работы сервиса.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com