Минчанка оставила трех детей бабушке и уехала жить в РФ 6.05.2025, 11:04

Ее лишили родительских прав.

По требованию прокуратуры суд лишил 29-летнюю минчанку родительских прав на трех детей.

По информации надзорного ведомства, с 2022 года «мать не удовлетворяла основные жизненные потребности своих двоих сыновей и дочери». Так, в доме «систематически отсутствовала еда, предназначенная для детей дошкольного и школьного возраста». По этой причине в марте 2022 года несовершеннолетних признали находящимися в социально опасном положении, пишет «Зеркало».

Как отметили в прокуратуре, профилактическая работа ситуацию в семье не изменила.

«Женщина самоустранилась от выполнения родительских обязанностей. В феврале 2023 года она уехала в Российскую Федерацию, где в марте того же года зарегистрировала брак. После этого к детям не возвращалась. Воспитанием и содержанием несовершеннолетних мать не занималась, лишь иногда им звонила», — рассказали в прокуратуре.

Дети остались на попечении 44-летней бабушки. В июне 2024 года ее назначили их опекуном.

«В целях недопущения отрицательного воздействия на детей, обеспечения им нормальных условий для жизни прокурор Октябрьского района обратился с иском в суд о лишении матери родительских прав», — отметили в прокуратуре.

Женщина на судебное заседание не явилась. Она лишь прислала сообщение, в котором просила рассмотреть гражданское дело в ее отсутствие.

В итоге суд удовлетворил исковые требования прокурора. Мать лишили родительских прав, а детей передали опекуну — бабушке. Также суд взыскал с матери расходы на содержание несовершеннолетних, находящихся на государственном обеспечении.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

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