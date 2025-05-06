Экономика без зеркал: как Пекин скрывает правду о ситуации внутри страны 6.05.2025, 11:05

Когда реальность неудобна, проще уничтожить отражение.

Что общего у соевого соуса, школьных туалетов и вакцин от туберкулеза? Все они — часть исчезающей китайской статистики. В стране, где некогда можно было проследить все до последнего показателя, теперь становится невозможным даже узнать, сколько людей умерло от ковида, пишет The Wall Street Journal.

Еще недавно Китай гордился открытой статистикой: от объемов продаж земли до количества производимого соевого соуса. Сегодня — это «потемкинская деревня». Под давлением внутренних проблем — от обрушившегося рынка недвижимости до рекордной безработицы среди молодежи — Пекин начал методично зачищать публичное пространство от цифр, которые могли бы разрушить официальный нарратив о «стабильности и росте».

Из статистики пропали данные о кремациях после ковида, объемах внешних инвестиций, производстве, уровне безработицы в городах. Даже отчеты о длине школьных туалетов исчезали. А цифры, которые все же публикуются, вызывают сомнения: в 2024 году рост ВВП «волшебным образом» составил ровно 5% — в точности столько, сколько планировало правительство.

Альтернативные оценки независимых аналитиков показывают: реальный рост — от 2% до 3,7%. Но за такие слова в Китае можно поплатиться: известный экономист Гао Шаньвэнь заявил в США, что не верит официальным данным, — и тут же получил запрет на публичные выступления.

Китай сегодня — это экономика без зеркал. Когда реальность неудобна, проще уничтожить отражение.

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