Первая белорусская клубника появилась в продаже на минской Комаровке

Первая белорусская клубника появилась в продаже на минской Комаровке2
- 6.05.2025, 11:15
За нее просят 35 рублей за килограмм.
На Комаровке первая белорусская клубника появилась в продаже за 35 рублей за кг. Информация об этом размещена в социальных сетях Минского Комаровского рынка.
В сообщении сказано, что 6 мая в продаже на рынке появилась первая белорусская клубника. За один килограмм ягоды просят 35 рублей. Продавец признается, что ягода с кислинкой. И добавляет, что клубнику (речь идет про два сорта: «Альба» и «Азия») он привез из Ольшан (Столинский район).