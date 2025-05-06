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Первая белорусская клубника появилась в продаже на минской Комаровке

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  • 6.05.2025, 11:15
Первая белорусская клубника появилась в продаже на минской Комаровке

За нее просят 35 рублей за килограмм.

На Комаровке первая белорусская клубника появилась в продаже за 35 рублей за кг. Информация об этом размещена в социальных сетях Минского Комаровского рынка.

В сообщении сказано, что 6 мая в продаже на рынке появилась первая белорусская клубника. За один килограмм ягоды просят 35 рублей. Продавец признается, что ягода с кислинкой. И добавляет, что клубнику (речь идет про два сорта: «Альба» и «Азия») он привез из Ольшан (Столинский район).

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