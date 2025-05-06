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Стало известно, кто предложил Трампу идею ввести пошлину на зарубежные фильмы

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  • 6.05.2025, 11:42
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Стало известно, кто предложил Трампу идею ввести пошлину на зарубежные фильмы

За предложением стоит известный актер.

Американский актер Джон Войт подтвердил: именно он предложил президенту США Дональду Трампу ввести тарифы на фильмы, снятые за пределами США. Теперь Трамп собирается обложить их 100-процентной пошлиной. Цель — вернуть кинопроизводство на родину и «спасти Голливуд», пишет журнал Rolling Stone (перевод — сайт Charter97.org).

«Наш президент, Дональд Дж. Трамп, любит индустрию развлечений и хочет видеть, как Голливуд снова расцветает, будет снимать больше и лучше, чем когда-либо», — заявил Войт в видеообращении под названием «План спасения Голливуда», опубликованном в соцсети X.

Актер, чья карьера началась в золотую эпоху американского кино, не скрывает ностальгии: «Голливуд, в который я влюбился ребенком… он исчезает. Люди теряют дома. Не могут кормить семьи».

Войт рассказал, что его предложения включают налоговые льготы, изменения в налоговом кодексе, субсидии на инфраструктуру и поддержание кинотеатров как важнейшего элемента «американского семейного опыта». В пресс-релизе, который распространили представители Войта и его партнера Стивена Пола, пошлины упомянуты вскользь — «в ограниченных случаях».

Но Трамп не стал скромничать: «Зарубежные страны заманивают наших режиссеров и студии. Это скоординированная атака, угроза нацбезопасности! Помимо всего прочего — это еще и пропаганда!» — написал он на Truth Social.

Теперь Голливуд стоит перед выбором: остаться «американским» или заплатить за киномечту по-полной.

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