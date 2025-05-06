Инвесторы бегут из Китая 2 6.05.2025, 11:48

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Экономика страны подает плохие сигналы.

В апреле 2024 года фондовый рынок Китая оказался на грани краха, когда экономические проблемы страны усугубились. Зарубежные инвесторы вывели более $2 миллиардов из китайских акций за два недели, что вызвало панику среди отечественных инвесторов, пишут репортеры The Wall Street Journal Ребекка Фенг и Джейсон Дуглас (перевод — сайт Charter97.org).

Два крупнейших китайских биржевых рынка в Шанхае и Шэньчжэне неожиданно объявили, что прекратят публиковать данные в реальном времени о потоках иностранных инвестиций. Шанхайская фондовая биржа заявила, что она синхронизирует свои практики с другими международными рынками, где данные о сделках конкретных групп инвесторов не раскрываются.

После того, как власти прекратили публиковать данные в реальном времени в середине мая, индекс CSI 300 продолжил свое падение в течение четырех месяцев подряд, пока власти не объявили о принятии ряда мер, направленных на поддержку ослабевающей экономики.

Некоторые данные все еще доступны, но их стало труднее получить. В 2021 году Китай принял закон, по которому данные, такие как корпоративные реестры и спутниковые снимки, стали доступны только в материковом Китае.

Китайский поставщик данных Wind Information начал ограничивать доступ международных пользователей к определенным наборам данных, таким как цифры онлайн-продаж и данные по земельным аукционам, начиная с начала 2023 года. Некоторым банкирам приходилось регулярно совершать поездки из Гонконга в соседний китайский город Шэньчжэнь по выходным, чтобы скачать необходимые данные.

Также исчезли официальные данные по долгам операторов китайских платных дорог на конец года и по количеству новых инвесторов на фондовом рынке.

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