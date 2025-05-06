В Беларуси сняты все запреты на посещение лесов 6.05.2025, 12:04

Ограничения остались в пяти районах.

По состоянию на утро 6 мая в Беларуси не осталось ни одного района, где бы действовал запрет на посещение лесов из-за пожарной опасности. Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты на сайте Министерства лесного хозяйства.

Ограничения все еще действуют в 5 из 118 районов Брестской (Ивановский, Пинский, Столинский) и Гродненской (Мостовский, Щучинский) областей. По всей остальной территории страны леса можно посещать свободно.

Накануне запрет действовал в 42 районах (в Гомельской области — в 20 из 21, Гродненской — в 10 из 17, Витебской — в 5 из 21, Минской — в 7 из 22); ограничения — в 53, свободное посещение — в 23.

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