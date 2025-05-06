Сбережения россиян будут конфискованы? 1 Игорь Липсиц

6.05.2025, 12:11

1,622

Начинается подковерная борьба между разными слоями российского руководства.

Элитариям тревожно: они осознали, что впереди – иная полоса жизни, и в этой полосе надо сохранить свою власть. Тревогу бьет близкий к правительству Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, которым руководит Дмитрий Белоусов, брат министра обороны Андрея Белоусова, бывшего экономического помощника Путина и бывшего первого зампреда правительства.

Кризис и его завершение

Оценка «необходимых темпов прироста ВВП России в 2021–2030 годах» представлена в разделе «Россия: застой как дестабилизация». По оценке ЦМАКП, «для решения накопившихся социальных проблем, нормализации воспроизводства основного капитала и социальных институтов темпы экономического роста не должны быть ниже 3-3,5% в год в течение 10 лет» — но «в сложившейся структуре экономики мы едва ли сможем расти быстрее 2,0-2,5% в год». Риск «недобрать 0,5-1,0 процентный пункт ВВП» авторы связали с «чрезмерно жесткой монетарной политикой» Банка России.

«Отсюда задача „на структурный маневр“ — дополнительно порядка 1 п. п. прироста ВВП. Поэтому именно стимулирование инвестиций и инноваций — в основе качественной долгосрочной политики… И предотвращения „перестройки“ после „застоя“. И именно здесь — противоречия с „супер-стабилизационным“ курсом Банка России»

В презентации перечисляются возможные риски и вызовы, с которыми, по мнению авторов доклада, Россия столкнется «после победы в СВО» и «торговой войны Трампа». К ним ЦМАКП отнес «чрезмерную фискальную консолидацию», возможный скачок импорта и курса доллара. После завершения «специальной военной операции» в обществе может возникнуть «новый социальный запрос, вероятно, „патриотизм — справедливость — развитие“». Далее ЦМАКП ставит вопрос: «Станет ли он основой для развития? Выйдет ли на авансцену как консолидирующий фактор или станет основой для фрустрации?» Также авторы допускают риск конфликтов между представителями «старого среднего класса», «нового цифрового класса» и «среднего класса СВО» — ветеранов войны, нарастивших свое благосостояние за время боевых действий.

После завершения «специальной военной операции» центр прогнозирует «бум рождаемости» и спроса на жилье, схожие с «бэби-бумом» в США после Второй мировой войны. «Завершения острой фазы кризиса» и «новой большой сделки» ЦМАКП ожидает после 2035 года. Но почему именно тогда состоится «завершение острой фазы кризиса», не сказано.

Но более показательно в этой связи выступление даже не Белоусова, а министра иностранных дел Сергея Лаврова, вдруг решившего поговорить об экономике России.

«Те, кто характеризуется как либеральные круги, чиновники либеральных взглядов, они тут же [после отмены санкций] постараются обязательно свернуть все те достижения по импортозамещению, по суверенизации нашей экономики, ее производства, по обеспечиванию безопасности в тех сферах, от которых действительно зависит развитие в государстве — и военная безопасность, продовольственная безопасность, технологическая», — заявил Лавров в интервью «Коммерсанту»

Казалось бы, министр иностранных дел, чего он вдруг полез в экономику? Какое ему дело? А дело, скорее всего, в том, что его не столько волнует экономика, сколько то, что скоро начнется перетряска правящей правящей верхушки. И он тревожится, он хочет, чтобы каким-то образом старая модель и тот старый набор лиц, который правит Россией ныне, сохранился.

Новая страшная перестройка

Похоже, что для всей сегодняшней элиты идея «новой перестройки» страшна. Они не знают, кто на этой волне придет к власти, какие будут идеи, кто уцелеет, кто не уцелеет, они хорошо помнят историю раннего горбачевского политбюро, из которого никто ни во что потом — ни в успешных политических деятелей, ни в миллиардеров — не превратился, все все потеряли. Они хорошо помнят историю могущественного московского правителя Виктора Гришина, который умер в очереди за пенсией в собесе. Путинской элите страшно и ужасно, она пытаются каким-то образом от подобной судьбы застраховаться. Видимо, поэтому, ощущая социальный заказ, и суетится Белоусов, поэтому и говорит, что вот есть страшная угроза новой перестройки, и надо ее предотвратить, профилактировать, что ли.

Дело в том, что Дмитрий Белоусов помнит — «горбачевская перестройка» как раз и начиналась со слова «ускорение». Это был первый лозунг. Появился он потому, что в последние годы предгорбачевского Советского Союза рост экономики был очень медленным, меньше 3%, и денег не хватало для того, чтобы финансировать и всю огромную военную составляющую советской экономики, и чтобы финансировать хоть какое-то повышение благосостояния народа. Нужно было как-то ускориться — получить большую массу добавленной стоимости. За 15 лет предполагалось увеличить национальный доход почти в 2 раза при удвоении производственного потенциала, а также повысить производительность труда в 2,3-2,5 раза.

Горбачев продвигал идею: давайте ускоримся за счет гражданской экономики, а для этого перебросим туда деньги и мощности из оборонки, проведем конверсию наконец, и у нас наступит благоденствие, у нас будет рост, и рост именно гражданского производства. Таковы были первые экономические идеи, и поначалу Горбачев никаких кардинальных реформ не задумывал, ему это было не нужно. Он просто хотел в советской модели, не ломая ее, осуществить инвестиционный маневр и быстро увеличить выпуск товаров для населения. Насытим рынок, получим обороты денег, и все закрутится, людям станет жить лучше, и мы построим «социализм с человеческим лицом». Такова была его базовая концепция перемен в СССР.

Я подозреваю, что сейчас эти люди — такие как Лавров и иже с ним, включая, видимо, и братьев Белоусовых, — они и стали бояться, что придется снова делать какой-то структурный маневр, чтобы ускорить динамику затухающей экономики России. Потому что сегодня же, опять же посмотрите, идет публикация за публикацией с активным обсуждением страшноватой темы: будет «мягкая посадка» экономики России — или все-таки ударимся очень сильно о скальный грунт? То есть страна столкнется не просто с замедлением роста хозяйства, но и с его падением, то есть с бедой?

Война не работает на мир

И это тема не только для Банка России или ЦМАКПа Белоусова. В докладе Антона Табаха (рейтинговое агенство «Эксперт РА») тоже обсуждается — удастся ли мягко «посадить» экономику или не удастся, каковы параметры мягкой посадки, шасси сработает или не сработает?

Зазвучало и слово «конверсия», хотя, казалось бы, слишком рано — война-то еще идет в полную силу. Но ведь Россия первые два года войны имела бурный рост военного производства, это была индустрия, которая тянула вверх рост всей экономики России (некоторые ее отрасли чуть ли не по сорок процентов год добавляли по выручке).

Но как только заканчиваются бои в Украине, немедленно надо будет что-то делать с этим разогнавшимся военным производством. И опять встанет вопрос о том, чтобы как-то эти мощности переключить на гражданскую продукцию.

Однако многие понимают, что это сделать нельзя, это уже показал опыт конверсии 1980–1990-х годов.

Горбачев тогда повелел: давайте все военные предприятия будут делать еще и товары народного потребления, «почтовым ящикам» спустили такое задание, и они попытались его выполнить. Кончилось это катастрофически, ужасно. Военные предприятия были совершенно не приспособлены к гражданской продукции — как не приспособлены и сегодня.

Никакой конверсии в российской оборонной промышленности быть не может. На иностранный опыт смотреть не стоит — он здесь нерелевантен. Надежды такого рода — пустые.

Все серьезные аналитики понимают, что по максимуму будет лишь небольшое сжатие военного производства, его переключение с поставок на поле боя на пополнение военных запасов. То есть, допустим, вместо трех смен на военных заводах будет две, а новые склады, арсеналы военной техники будут строиться и пополняться.

Военные расходы останутся огромными, а раз они останутся, то откуда возьмутся деньги на «инвестиционный маневр» в других отраслях?

Где взять инвестиции?

И тут начинает проступать весьма интересная, хотя и страшноватая для граждан России, конструкция. Она связана с тем, что идет проработка механизмов изъятия сбережений населения на нужды «инвестиционного маневра». Силуанов еще в декабре 2023 г. заявил буквально следующее:

«В первую очередь мы планируем задействовать те сбережения граждан, которые сегодня еще находятся либо на руках у населения, либо не участвуют в активных инвестиционных программах. А таких сбережений находится у граждан более 40 трлн рублей. Хорошие ресурсы, этот ресурс может как приносить доход гражданам, так и использоваться как источник для экономического развития».

Это, конечно, совершенно безумная идея, безумный взгляд, потому что какие там 40 трлн лежат? Они уже работают в экономике, и как министр финансов такое произносит, он что — их хочет инвестировать второй раз?

Конструкция непонятная, а идея — понятная вполне! Власти действительно хотят некоторым образом наложить лапу на сбережения населения, даже на те, что просто лежат на текущих и срочных счетах граждан (то есть еще не вложены в акции или облигации). Власти предержащие спорят ныне только о том, как этими деньгами лучше воспользоваться.

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (рупор российских миллиардеров) Александр Шохин, между прочим, некогда министр экономики, предлагает такой вариант:

«Эти деньги нужно бросить на новую приватизацию».

Фактически он предлагает выпустить новые акции полуживых предприятий, продать их населению и таким образом конвертировать депозиты гражданина в акции предприятий, которые мало кому потом будут нужны, поскольку неликвидны. Граждане будут вместо государства дотировать предприятия, ставшие убыточными из-за войны и санкций, ею порожденных.

Вторая идея — конвертировать сбережения в новые кредиты банков умирающим предприятиям: опять-таки деньги граждан отдать без всякого участия граждан, но только через банки, ненадежным заемщикам.

В любом случае явно растет угроза появления массы убыточных предприятий, которые государство боится банкротить: безработные — опасная масса людей! В обычной логике командной экономики (а Россия ныне преимущественно именно такая страна) государство такие предприятия должно было бы дотировать, но у государства российского денег на это нет. Поэтому государство говорит: пусть ваши проблемы решатся дополнительными кредитами банков. То есть банки заставляют дать кредиты плохому заемщику с минимальными шансами на возврат одолженных средств.

Но это же тогда кредиты с чрезвычайно высоким уровнем риска, а такой уровень риска запрещен нормативами ЦБ! Однако похоже, что Банк России уже сломали. И он запреты на такое кредитование снял (история с компанией «Сегежа» из лесной индустрии ровно это и демонстрирует, почитайте сами, коли не верите).

А коли это так, то далее процесс предсказуем: те убыточные предприятия России, которые власти решат спасать, потому что иначе будет катастрофа в экономике, выручать будут за счет кредитов банков. Но это значит, что сбережения населения и вообще активы банков (прежде более или менее ликвидные, нормальные), будут постепенно во все большей мере конвертироваться в совершенно ничтожные, никому не нужные активы умирающих предприятий.

Какая из двух моделей отъема денег населения без выгоды для граждан будет применена, пока неясно. Подозреваю, что вторая. Кажется, что именно так сейчас будут спасать девелоперов.

Назад, в СССР

На совещании по вопросам кризиса в строительстве выступал Владимир Путин, но никаких денег для существенного облегчения условий получения льготных ипотечных кредитов он девелоперам не пообещал. А как тогда кризис разрешится? Значит, что банки заставят активнее и менее требовательно кредитовать девелоперов, возможно, под дополнительные какие-то уступки по недвижимости? И тогда банки станут формально обладателями огромной массы неликвидной недвижимости, в которую и будут конвертированы депозиты населения.

Иными словами, прямо сейчас в России идет работа над тем, чтобы сбережениями населения оплатить провал экономики на четвертый год войны. Что из этого выйдет? Вряд ли это поможет существенно, но гибель сбережений населения — а это реально последний резерв прочности экономики РФ — вполне вероятна.

То есть будет повторена модель Советского Союза, в котором основным источником капитальных вложений были сбережения населения. В СССР дефицит желанных товаров приводил к тому, что немалая часть зарплаты, которую выдавали людям, оставалась непотраченной, просто нечего было на эти деньги купить, и люди несли деньги в сберкассу — а куда еще? У советских людей возникали вынужденные (избыточные) сбережения. Но это как раз и было нужно советскому государству и тем, кто им управлял.

Сбережения граждан вносились в государственные трудовые сберегательные кассы, а они были не банками, а частью непосредственно Госбанка СССР! (Государственные трудовые сберегательные кассы были выделены из состава Госбанка СССР и преобразованы в Сбербанк СССР только в 1988 году). Иными словами, та часть только что выплаченной зарплаты, что осталась не потраченной из-за дефицита товаров, тут же возвращалась прямиком в распоряжение государства.

И оно с этого момента уже бесконтрольно могло этими деньгами распоряжаться, финансировать любые свои расходы, что гонку вооружений, что строительство предприятий. Деньги были уже у него, хотя формально считались «средствами во вкладах граждан».

Эту схему вполне понятно объяснил Валентин Павлов, тот самый, который был сначала замминистра финансов СССР, потом (в 1986–1989 гг.) председателем Государственного комитета по ценам, а в 1991-м — премьер-министром СССР. Тот Павлов, тот, который более всего запомнился населению СССР грабительским обменом денег по придуманной им же схеме.

Павлов в своих мемуарах писал следующее:

«Дело в том, что в СССР сбережения населения играли роль основных кредитных ресурсов. Собственными средствами предприятий обеспечивались только минимальные их потребности, остальное — кредит!»

Хозяйственная практика была такова: сберкасса брала деньги граждан под низкий процент (2% по текущему вкладу и 3% по срочному вкладу, в среднем получалось 2,5%) и через Госбанк СССР под более высокий процент (2,7%) отдавала взаймы тому госпредприятию или колхозу, кто испытывал недостаток в средствах. Общая совокупная потребность денег в стране минимизировалась. Временный избыток денег гражданина покрывал недостатки средств в промышленности и сельском хозяйстве.

По статистическим данным, 55% оборотных фондов промышленности, сельского хозяйства и транспорта покрывались кредитом, за которым стояли вклады населения в сберкассах и счета прибыльных предприятий. Принадлежа конкретным физическим или юридическим лицам, эти вклады служили источником для кредитования народного хозяйства! (Павлов В., Упущен ли шанс? Финансовый ключ к рынку. М.: Терра, 1995.)

Валентин Павлов умалчивает, что средства населения со сберегательных счетов шли не только на кредитование оборотных фондов госпредприятий, но и на капитальные вложения в строительство новых заводов. А многие из них так никогда и не были достроены, и в их фундаментах вынужденные сбережения советских людей застыли безвозвратно.

И поэтому, когда рухнул Советский Союз, возник вопрос — а где сбережения, где наши деньги? А денег этих реально уже и не было — остались только права на цифры в сберкнижках. Деньги были вложены в убыточные предприятия, в недостроенные производства, порты и дороги – проще сказать, в неликвидные активы.

Сейчас начинается ровно та же история. 40 трлн рублей, а точнее, уже 55-56 трлн рублей сбережений граждан России перекачают через банки в неликвидные активы убыточных предприятий российской промышленности. Или в дополнительные кредиты банков под рискованные активы российских предприятий. Это будет называться инвестициями ради ускорения экономического роста. Возврат сбережений станет дело крайне проблематичным.

И именно такое будущее сейчас и формируется на наших глазах.

Игорь Липсиц, The Moscow Times

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com