«И тут россияне растерялись» 1 6.05.2025, 12:20

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Авиаэксперт объяснил маневры российского Су-30 перед тем, как его сбил украинский морской дрон Magura.

Анатолий Храпчинский, авиационный эксперт и бывший офицер Воздушных сил ВСУ, поделился мыслями, как российские пилоты могли избежать поражения с надводного дрона, и с какими сложностями сталкиваются Силы обороны, когда перехватывают воздушные цели морскими беспилотниками.

Так как украинский морской дрон Magura имеет сравнительно небольшие размеры, то для того, чтобы его поразить, вражеский самолет должен работать на малых высотах, говорит Анатолий Храпчинский, авиационный эксперт, бывший офицер Воздушных сил ВСУ, а сейчас — заместитель директора miltech-компании. Его мнение приводит NV в интервью «Анатомия ликвидации».

По словам авиаэксперта, чтобы эффективно отработать истребителем Су-30 по надводному дрону, враг должен был использовать против него либо ракеты, что ресурно невыгодно, либо обстрелять из бортовой пушки ГШ-30−1, что кажется более вероятным.

«Впрочем, даже если враг учитывал свои предыдущие ошибки с вертолетами, — рассуждает Храпчинский, — и решил сделать ставку на скорость, то все равно, чтобы захватить и отработать такую цель как надводный дрон, необходимо спуститься на малую высоту».

В то же время для украинской стороны, чтобы эффективно отработать по вражескому воздушному объекту достаточно было, чтобы произошло наведение ракеты на цель.

«Так как использованная украинской стороной ракета имеет инфракрасную головку самонаведения и летит преимущественно на тепловой след от цели, — объясняет бывший офицер ВС ВСУ, — то в случае со сбитием Су-30 можно говорить о том, что ракета летела вдогонку самолету с последующим ближним подрывом и поражением».

При этом авиаэксперт подчеркивает, что истребитель Су-30 — маневренный самолет, который мог уклонится от ракеты, но экипаж этого не сделал. По его предположению, это произошло потому, что при выполнении задачи по перехвату дрона Magura были малые расстояния и российский экипаж просто не рассчитывал на такое развитие событий.

В конце концов, даже если бортовые системы просигнализировали пилотам, что на самолет летит ракета, они, скорее всего, растерялись, потому что не могли понять, откуда именно идет опасность, считает специалист.

«Ведь пилоты рассчитывали, что ракета может лететь с другого самолета или даже российской системы ПВО, — анализирует специалист, — но в том месте не было ни других воздушных бортов, ни ПВО. Поэтому экипаж растерялся, а сообщение о ракете мог принять за ошибку».

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