Белорусский тренер Александр Гальченюк возглавил российский ХК «Амур» 6.05.2025, 12:24

АЛЕКСАНДР ГАЛЬЧЕНЮК

В команде выступает его сын.

Хабаровский «Амур» в сезоне-2024/25 будет возглавлять Александр Гальченюк.

Об этом сообщила пресс-служба клуба в телеграм-канале. Контракт с новым специалистом заключен на один год.

Гальченюк-старший известен по выступлениям за сборную Беларуси по хоккею в конце 1990-х и начале 2000-х. Он был участником Олимпиады в Нагано-1998 и четырех чемпионатов мира.

Опыта самостоятельной работы у Гальченюка пока нет. С декабря 2024 года он занимал в «Амуре» пост тренера по развитию. В должности наставника хабаровцев он сменил другого экс-игрока белорусской хоккейной сборной Виктора Костюченка, в ноябре 2024 года принявшего команду у ныне покойного Андрея Мартемьянова.

В «Амуре» выступает сын Гальченюка — Александр Гальченюк-младший.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com