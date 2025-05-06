Белорусский тренер Александр Гальченюк возглавил российский ХК «Амур»
- 6.05.2025, 12:24
В команде выступает его сын.
Хабаровский «Амур» в сезоне-2024/25 будет возглавлять Александр Гальченюк.
Об этом сообщила пресс-служба клуба в телеграм-канале. Контракт с новым специалистом заключен на один год.
Гальченюк-старший известен по выступлениям за сборную Беларуси по хоккею в конце 1990-х и начале 2000-х. Он был участником Олимпиады в Нагано-1998 и четырех чемпионатов мира.
Опыта самостоятельной работы у Гальченюка пока нет. С декабря 2024 года он занимал в «Амуре» пост тренера по развитию. В должности наставника хабаровцев он сменил другого экс-игрока белорусской хоккейной сборной Виктора Костюченка, в ноябре 2024 года принявшего команду у ныне покойного Андрея Мартемьянова.
В «Амуре» выступает сын Гальченюка — Александр Гальченюк-младший.