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Белорусский тренер Александр Гальченюк возглавил российский ХК «Амур»

  • 6.05.2025, 12:24
Белорусский тренер Александр Гальченюк возглавил российский ХК «Амур»
АЛЕКСАНДР ГАЛЬЧЕНЮК

В команде выступает его сын.

Хабаровский «Амур» в сезоне-2024/25 будет возглавлять Александр Гальченюк.

Об этом сообщила пресс-служба клуба в телеграм-канале. Контракт с новым специалистом заключен на один год.

Гальченюк-старший известен по выступлениям за сборную Беларуси по хоккею в конце 1990-х и начале 2000-х. Он был участником Олимпиады в Нагано-1998 и четырех чемпионатов мира.

Опыта самостоятельной работы у Гальченюка пока нет. С декабря 2024 года он занимал в «Амуре» пост тренера по развитию. В должности наставника хабаровцев он сменил другого экс-игрока белорусской хоккейной сборной Виктора Костюченка, в ноябре 2024 года принявшего команду у ныне покойного Андрея Мартемьянова.

В «Амуре» выступает сын Гальченюка — Александр Гальченюк-младший.

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