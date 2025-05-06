Что будет дальше после провала Мерца на голосовании?
- 6.05.2025, 12:36
У парламента есть 14 дней, чтобы провести новые раунды голосования.
Вопреки ожиданиям, лидер ХДС/ХСС Фридрих Мерц не сумел заручиться поддержкой большинства депутатов Бундестага и стать новым канцлером Германии, пишет Немецкая волна (перевод — сайт Charter97.org).
Голосование, прошедшее утром во вторник, завершилось для Мерца провалом: нужное абсолютное большинство голосов он не набрал. Церемония присяги, запланированная на полдень, отложена на неопределенный срок. Согласно немецкому законодательству, теперь у парламента есть 14 дней, чтобы провести новые раунды голосования.
Однако даже в этой фазе кандидат обязан получить абсолютное большинство. Если и после этого компромисс не будет найден, страна может оказаться на пороге новых выборов, а канцлером станет кандидат с относительным большинством голосов. Консервативный блок ХДС/ХСС во главе с Мерцем победил на февральских выборах, набрав 28,5% голосов.
Однако для формирования правительства потребовался союз с проигравшими социал-демократами, чей результат — 16,4% — стал худшим в послевоенной истории Германии.
«Это тревожный сигнал, — признался один из депутатов Бундестага. — Мы вошли в период нестабильности, и никто не знает, сколько он продлится». Германия затаила дыхание, наблюдая за развитием коалиционной драмы в центре Европы.