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Стали известны новые фамилии задержанных топ-менеджеров Мозырского НПЗ

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  • 6.05.2025, 12:48
  • 6,338
Стали известны новые фамилии задержанных топ-менеджеров Мозырского НПЗ

Задержан первый заместитель генерального директора.

После того, как «Флагшток» сообщил о задержаниях в администрации Мозырского нефтеперерабатывающего завода, еще один источник дополнил информацию. Как выяснилось, был арестован первый заместитель генерального директора предприятия — главный инженер Сергей Грамович.

Напомним, задержания произошли в конце апреля, и до сих пор Грамовича нет на работе. Вместо него назначен исполняющий обязанности, а сам главный инженер, по официальной информации, находится во «временном отпуске», когда он закончится — в администрации не могут ответить.

Также стало известно, что кроме директора дирекции по реконструкции и развитию Александра Гуда был задержан его заместитель Антон Гугалинский и супруга Гуда, которая работала в той же дирекции. Еще один задержанный — начальник юридической службы Игорь Драгель. Таким образом, установлены фамилии и должности всех пяти задержанных топ-менеджеров.

Интересно, что 17 апреля — как предполагается, накануне задержаний, предприятие сообщало о проведении профилактической беседы представителя Следственного комитета с коллективом товарно-сырьевого цеха №5. Замначальника первого следственного отделения Анна Шульга предупредила работников, что «в случае совершения преступления в группе лиц с должностным лицом, второй участник, даже не являясь должностным лицом, несет такую же ответственность».

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