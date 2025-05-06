Стали известны новые фамилии задержанных топ-менеджеров Мозырского НПЗ 4 6.05.2025, 12:48

6,338

Задержан первый заместитель генерального директора.

После того, как «Флагшток» сообщил о задержаниях в администрации Мозырского нефтеперерабатывающего завода, еще один источник дополнил информацию. Как выяснилось, был арестован первый заместитель генерального директора предприятия — главный инженер Сергей Грамович.

Напомним, задержания произошли в конце апреля, и до сих пор Грамовича нет на работе. Вместо него назначен исполняющий обязанности, а сам главный инженер, по официальной информации, находится во «временном отпуске», когда он закончится — в администрации не могут ответить.

Также стало известно, что кроме директора дирекции по реконструкции и развитию Александра Гуда был задержан его заместитель Антон Гугалинский и супруга Гуда, которая работала в той же дирекции. Еще один задержанный — начальник юридической службы Игорь Драгель. Таким образом, установлены фамилии и должности всех пяти задержанных топ-менеджеров.

Интересно, что 17 апреля — как предполагается, накануне задержаний, предприятие сообщало о проведении профилактической беседы представителя Следственного комитета с коллективом товарно-сырьевого цеха №5. Замначальника первого следственного отделения Анна Шульга предупредила работников, что «в случае совершения преступления в группе лиц с должностным лицом, второй участник, даже не являясь должностным лицом, несет такую же ответственность».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com